Vasco Rossi ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video del 1979 dove canta il suo maggiore successo musicale che emoziona i fan

Attivissimo su Instagram, il Komandante si fa sentire spesso con opinioni sui fatti del mondo. Nel periodo del lockdown e dell’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia e parecchi paesi nel mondo, non sono mancati i suoi consigli. E le raccomandazioni a tenere duro ed a rispettare le regole. Momenti difficili che anche lui ha dovuto affrontare. Nel periodo della pandemia con i momenti più disastrosi, lui si trovava negli Usa. Con tante difficoltà nel far rientro in Italia. Disavventure e criticità raccontate sul suo profilo Instagram, cercando di aggiornare con costanza i suoi ammiratori e follower. Oggi rimane un punto di riferimento per il mondo della musica. Parliamo di uno degli artisti più amati e seguiti sulla scena nazionale, con alcuni suoi pezzi che hanno fatto la storia della musica. E che rimarranno per sempre scolpiti nei cuori dei fan ma anche di tutti gli appassionati della musica. Come detto Vasco Rossi è molto attivo su Instagram. Negli ultimi giorni il Komandante sta pubblicando dei video del passato, con i suoi pezzi celebri da lui cantati, spesso in televisione. L’ultimo video risale al 1979, e la canzone è forse quella per lui maggiormente rappresentativa. Parliamo di ‘Alba chiara’ che nell’occasione presentò in televisione. Alla conduzione di Walter Chiari, lo spettacolo live dell’epoca riscosse un grande successo per lui. Ma a distanza di anni tanti follower alla visione di quel video si sono emozionati. Migliaia i like ed i commenti per il Komandante che ha fatto rivivere nei suoi fan i tempi della loro giovinezza. Anche se per la verità anche i giovani hanno mostrato di apprezzare la sua musica. Video che abbiamo pubblicato sotto, con il giovanissimo Vasco che ha fatto emozionare davvero tutti i suoi follower. Il commento dell’artista: “I love ❤️ my Radio: la canzone più amata degli ultimi 45 anni.. è Albachiara!! Un abbraccio a tutti”.