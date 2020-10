GF Vip che si ripresenta questa sera con la puntata del lunedì: tre donne in nomination, una stasera lascerà la casa. Chi sarà eliminata?

Grande Fratello Vip ormai da tempo nel vivo della competizione. Con i personaggi che ormai hanno mostrato le loro storie ma anche i loro caratteri. Con i punti di forza ma anche quelli di debolezza che stanno colpendo i telespettatori. Che ovviamente si stanno appassionando alla competizione, ma allo stesso tempo si affezionano al personaggio preferito. Non sarà una conduzione facile per Alfonso Signorini quella di questa sera. Con la situazione sulle nomination che sembra una vera patata bollente. Tre donne a rischio eliminazione, con tre caratteri diversi e con i verdetti che non devono apparire per nulla scontati. Le scorse puntate hanno dimostrato che nessuna certezza può esistere soprattutto quando di mezzo ci sono le nomination. Myriam Catania Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Parliamo di tre donne che appaiono completamente diverse per storia e caratteri, e che stanno dando emozioni diverse all’interno della casa. GF Vip che però sa essere anche abbastanza crudele, e che un nome questa sera lo dovrà avere. E così una di queste tre donne abbandonerà la scena. La settimana scorsa abbiamo raccontato il crollo di Myriam Catania, che aveva chiesto più volte l’eliminazione ma che alla fine è stata salvata dall’assenza di uscite dalla casa. Il pubblico avrà cambiato idea su di lei? Il secondo nome è quello di Maria Teresa Ruta che sta vivendo un esperienza difficile all’interno della casa insieme alla figlia Guenda, che probabilmente sta vivendo all’ombra della mamma. Il terzo personaggio è quello di Stefania Orlando, che sulla carta appare il nome più forte del gruppo delle tre. Anche lei la scorsa settimana ha avuto un crollo che l’ha portata a mettere in discussione la sua presenza all’interno della casa. Ma quei dubbi anche per lei sembrano spariti. Quindi il verdetto sarà mai come in questa puntata difficile da prevedere. E per voi, chi lascerà stasera la casa?