Romina Power si è rivolta ai suoi follower di Instagram con un forte appello su un tema importante nell’interesse di milioni di persone

La cantante ha provato a sensibilizzare i suoi follower su un tema molto importante. Che rimane quello dell’inquinamento, che porta di riflesso alla difesa delle nostre bellezze naturali. Nello specifico l’ex moglie di Al Bano Carrisi parla delle nostre coste, che troppo spesso subiscono la violenza di scarichi selvaggi che le contaminano irrimediabilmente. Per questo motivo ha voluto rivolgere un forte appello a tutti, nel rispetto delle spiagge e dei mari, partendo da quello della Puglia. Tanti i post, con foto e video dello splendido paesaggio del Salento, che ha pubblicato nelle scorse ore. Prima un video con il commento “Proteggiamo questo mare del Salento! Lo scarico a mare dei liquami, il popolo non lo vuole!” con le immagini che mostrano un paesaggio fantastico. Poi altri due post che hanno avuto un bersaglio preciso: gli scarichi a mare prodotti da personaggi senza scrupolo che non mostrano amore per l’ambiente e per il territorio. “Ricchi proprietari terrieri hanno fatto si che il progetto dello smaltimento dei liquami avvenga nel mare del Salento e non nel entroterra. Dove ed in che cosa si nuoterà? Che cosa si mangerà’?”. Queste le accuse e le domande che allo stesso tempo si pone Romina Power, che è stata sempre attenta a tematiche di interesse globale e sociale. Nell’ultimo periodo la sua battaglia in difesa dell’ambiente è molto forte. La volontà di dare appoggio grazie alla sua popolarità sui social a queste tematiche resta importante. Infatti grazie a lei qualcosa sembra smuoversi, con l’appoggio di associazioni del settore tante persone hanno mostrato interesse a questi temi importanti. Il terzo ed ultimo post dedicato al tema delle spiagge del Salento: “I ricchi proteggono i loro soldi mentre noi nuoteremo nella m……queste spiagge saranno solo un ricordo”. Parole anche forti della cantante che ha voluto rendere l’idea anche con decisione.