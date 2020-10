Lorella Cuccarini si è scagliata contro Alberto Matano con accuse molto forti che fanno riferimento all’esperienza a “La Vita in Diretta”

La conduttrice non è stata tenera con il suo ex collega di avventura al programma della Rai. Dopo un primo screzio, culminato con la mail con la quale accusava Matano di essere prevaricatore e maschilista, c’è stato un botta e risposta tra i due. Che al momento si è concluso con l’ulteriore replica della famosa showgirl a Verissimo. Un intervista dove ha provato a fare ancora una volta il quadro della situazione in merito al rapporto di lavoro avuto con il collega nel programma La Vita in Diretta. Confermato tutto quello che ha scritto nella mail, la conduttrice è andata oltre. Affermando che pensava di avere un amico fidato, e che invece ha scoperto che non era così. Infatti per lei Alberto Matano aveva due facce. Una era quella che le presentava davanti, mentre dietro le quinte lo pugnalava. “Non sono stata certo io quella a pugnalare qualcuno” ha ribadito Lorella Cuccarini. Che ha anche aggiunto di essere molto delusa dal comportamento del suo ex compagno di avventura in uno dei programmi di attualità più seguiti della Rai. “Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un altra persona” ha ribadito la conduttrice nell’intervista a Verissimo. “Io ho ribadito di persona tutto quello che ho scritto nella mail, e quando scrivo è perché ci sono dei validi motivi che mi spingono a farlo” ha poi aggiunto. “Ho detto tutto quello che avete letto al diretto interessato guardandolo negli occhi” ci ha tenuto poi a specificare. Una querelle tra i due che presumibilmente andrà ancora avanti, con una possibile risposta a questo nuovo attacco della conduttrice da parte di Matano. I due sono arrivati alla rottura dopo l’esperienza alla conduzione del programma, con i botta e risposta anche forti.