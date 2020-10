Dopo averlo frenato per giorni, Elisabetta Gregoraci lascia uno spiraglio di speranza a Pierpaolo Pretelli. Potrebbero anche provare a stare insieme, ma a una condizione

È una vera danza della seduzione quella tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Non è chiaro cosa la showgirl vorrebbe dall’ex velino, ma di certo la lettera che l’ex marito Flavio Briatore le ha mandato, ricordando come il figlio della coppia la guardi sempre in tv, le ha fatto cambiare atteggiamento nei confronti del bel modello. Ma non è solo questo. Gregoraci ultimamente ha anche detto di essere innamorata. Infatti dopo un inizio molto promettente tra i due, e giorni a scambiarsi carezze e confidenze, già qualche giorno fa Gregoraci era cambiata e aveva iniziato a mettere le mani avanti. Lui si dimostra sempre interessato, la vuole, cerca il suo contatto, che lei però non ricambiava più. L’altro ieri lui l’ha cercata e lei lo ha frenato. Sembra che Gregoraci voglia proprio tirarsi indietro da questa imbarazzante situazione davanti alle telecamere. Per questo, forse, aveva detto all’ex velino, l’altro ieri: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla Casa”.

Un modo per allontanare Pretelli? O un messaggio nascosto per dirgli che vorrebbe vederlo fuori dalla casa? Tante possono essere le ragioni della showgirl. Forse ha capito che davanti alla telecamera è meglio tenere le distanze e mantenere un atteggiamento distaccato. Ma forse, una volta che se ne andranno dalla casa, tutto può cambiare: “Sarebbe bello parlarsi fuori di qui“, gli ha detto infatti.

E così dopo aver frenato Pretelli, Gregoraci sembra dargli una speranza. Ma per ora Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono semplicemente “amici speciali”, è come lei definisce il rapporto che ha instaurato con il modello. Tante affinità, ma senza intimità. Ma da come Pretelli la tocca, cerca il contatto fisico, ogni volta che le parla, è chiaro che la desidera. E alla fine della chiacchierata, lui non resiste, e le chiede un abbraccio. Chissà, forse fuori dalla casa, se la Gregoraci si lascerà andare al desiderio di Pretelli.