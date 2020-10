Elisa Isoardi parla del rapporto con il ballerino: “So quanto ci tiene ad essere al mio fianco durante la gara, vuole emozionarsi ed emozionare”

Sembrava un’intesa che andava molto oltre il ballo tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Vi ricordate il sensuale tango di qualche settimana fa? L’esibizione era stata meravigliosa. Un ballo appassionato, che ha scatenato il pubblico ed è valso anche un silenzio imbarazzato. L’intesa del ballerino con la conduttrice ed ex fidanzata di Matteo Salvini si poteva toccare con mano. Nello studio non si volava una mosca, tutti concentrati a seguire quasi in estasi la loro esibizione, che i social network hanno accolto con indicibile entusiasmo.

E da quel momento in poi, possiamo dire che in questa edizione di Ballando con le stelle il flirt tra i due è il gossip più commentato. Tanti giornali e riviste parlano di una loro frequentazione, e c’è chi giura che tra i due ci sia stato anche un bacio. Isoardi è stata molto in pena quando il ballerino si è dovuto operare a fine settembre. Doveva essere un intervento di routine, ma l’operazione per un’appendicite, subita da lui al Gemelli di Roma, “non è stata una cosa semplice, è durata ben due ore”. Aveva informato allora Guillermo Mariotto , destando la preoccupazione di tutti.

Ma ora Elisa Isoardi vuole chiarire la natura del rapporto con il ballerino. E in un’intervista a Gente ha detto: “Ci conosciamo da tempo, perché spesso invitavo lui ed altri del cast di Ballando nei programmi che conducevo. È un ragazzo eccezionale ed un tenero papà. Tra noi c’è limpida complicità, stima e ci vogliamo bene”. L’ex conduttrice de La prova del cuoco ha confessato però di essere stato in pena quando lui è stato operato. “Non perché mi sono trovata a ballare da sola per una puntata ma perché so quanto ci tiene ad essere al mio fianco durante la gara, vuole emozionarsi ed emozionare”, ha detto. Elisa Isoardi ha anche detto che è single ed è molto concentrata sul lavoro. Il che fa ben sperare per una possibile storia con Todaro, visto che, almeno per il lavoro, si trovano in una perfetta sintonia.