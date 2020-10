Gabriel Garko ci ha svelato il segreto di Pulcinella qualche settimana fa quando ha detto di essere gay. Ora Maurizio Costanzo dice la sua.

Gabriel Garko ci ha svelato il segreto di Pulcinella qualche settimana fa quando ha detto di essere gay. Lo ha fatto in diretta, leggendo un’emozionante lettera alla sua ex finta fidanzata Adua Del Vesco, dove diceva, appunto, che la sua omosessualità era il “segreto di Pulcinella”. Che è lo stesso che dire che di segreto non aveva ormai nulla. Nel mondo dello spettacolo lo sapevano tutti che fosse gay, e tanti tra fan e telespettatori lo immaginavano. Nel confessare il suo orientamento sessuale in diretta, Garko non ha mai parlato di omosessualità o non ha mai detto “sono gay”, ma era evidente che parlasse di quello, proprio perché i segreti di Pulcinella sono così. Un bel cioccolatino incartato da carta trasparente. E così tutti si sono congratulati, l’attore si è sentito libero, ha raccontato del suo primo amore, Riccardo, con cui era stato, di nascosto, per undici anni. Ed è uscito allo scoperto con quello attuale, Gaetano, che con il mondo dello spettacolo, beato lui, ha poco o nulla a che fare. Gabriel ha anche confessato di aver amato l’altra ex fidanzata Eva Grimaldi, anche se non facevano sesso (il che può essere irrilevante per alcune coppie che si definiscono asessuate).

E poi ha parlato Adua Del Vesco, stanca del ruolo di fidanzata mediatica, e promettendo l’outing di un altro ex fidanzato Massimiliano Morra, a quanto pare anche lui coperto da un segreto di Pulcinella. Hanno parlato in tanti, Alfonso Signorini è felice di aver trovato in Garko un “nuovo amico”. Ci sono state trasmissioni televisive, commenti di Barbara D’Urso, apparizioni su Verissimo; c’è chi poi, come Selvaggia Lucarelli, non ha perso l’opportunità di dire che per il suo coming out televisivo Garko sarebbe stato più che pagato (sui 60 mila euro, ha detto la giornalista). Insomma, sembrano tutti felici e contenti di questo coming out. E ora a dire la sua è Maurizio Costanzo, che nella sua rubrica Domande e Risposte sul settimanale NuovoTv, ha proprio svelato un altro segreto di Pulcinella, parlando del “caso Gabriel Garko”. In merito al coming out di Garko, il conduttore ha fatto una constatazione: la televisione è un palcoscenico e questo genere di argomento fa ascolti. I coming out di personaggi famosi non meravigliano più Costanzo, che ne ha viste di cose e sa che il pubblico ama sapere molto sulla vita privata dei Vip. “Contento lui, contento tutti”, ha affermato, con grande, ma sottile, saggezza.