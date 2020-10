Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, nelle ultime ora, la super amata Benedetta Rossi, su qualcosa che succede sempre.

Lei è la food blogger per eccellenza, stiamo parlando di Benedetta Rossi, che tramite il suo profilo social di Instagram tiene sempre tutti aggiornati su come trascorre le sue giornate.

Ma vediamo meglio insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Benedetta Rossi: “Ogni volta che lo faccio succede sempre”

Come tutti sappiamo, a breve uscirà il suo quinto libro di ricette ed aneddoti di cucina, con qualche intervento anche del marito Marco.

Stiamo parlando ovviamente di lei, Benedetta Rossi, la food blogger amata in Italia per il suo modo di fare davvero molto alla mano e per il risultato stupefacente che hanno le sue ricette, anche per chi in cucina non è particolarmente portato.

Nell’ultima settimana ha firmato moltissime copie del suo libro in uscita, probabilmente, per la fine del mese.

Cloud è il piccolo di casa, che ogni giorno combina qualche piccolo danno, come ultimamente ha mangiato ben 3 paia di pantofole in solamente due giorni.

Ma come tutti i cuccioli, sta imparando piano piano le regole per potersi comportare in casa, e con tutto l’amore del mondo che gli stanno trasmettendo, riuscirà a seguirle e rispettarle tutte.

Ma vediamo meglio che cosa ha pubblicato nelle ultime ore, per qualcosa che succede ogni volta che cucina.

Benedetta Rossi ha pubblicato nelle storie su Instagram, che sta provando alcune ricette, ed il piccolo Cloud è sempre vicino alla ricerca di briciole che cadono a terra, ed ovviamente lui si mangia.

Come lei stessa ha dichiarato è sempre così, ed è anche giusto dati i numerosi manicaretti che prepara.

In molti vorrebbero essere nei panni di Cloud, o di Marco, quando la super amata e bravissima benedetta Rossi prova qualche ricetta nuova.

E voi siete dei fan della mitica Benedetta Rossi? Avete mai provata a rifare qualche sua ricetta?