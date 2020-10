Chiara Ferragni: sconvolge completamente il suo look | è irriconoscibile

La super conosciuta, a livello mondiale, Chiara Ferragni, ha sconvolto tutti i suoi fan per aver stravolto il colore dei capelli.

Come tutti sappiamo, Chiara Ferragni, è una influencer a livello mondiale che riesce a trasformare in oro, tutto quello che tocca.

Ma vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore, e per quale motivo i fan sono sconvolti.

Chiara Ferragni: sconvolge completamente il colore di capelli ed è irriconoscibile

Lei, è l’influencer per eccellenza, stiamo parlando di Chiara Ferragni, ed insieme al marito Fedez e al piccolo Leone sono davvero molto seguiti sui loro profilo social, come Instagram.

La coppia ha comunicato da pochissimo, che sono in attesa di un secondo figlio, per il quale ancora non si conosce il sesso.

Hanno annunciato questa bellissima notizia, con una immagine del piccolo Leone, che tiene tra le manine l’ecografia di mamma Chiara.

Chiara, ha anche mostrato la sua dolcissima reazione, di quando ha letto il test di gravidanza, che è risultato positivo.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato poche ore fa sul suo profilo social, dove si mostra irriconoscibile.

In molti non hanno ben capito, a primo impatto la scelta fatta, ma leggendo la didascalia si capisce tutto alla perfezione.

Chiara, insieme a Fedez, hanno pubblicato il video della sua nuova canzone, che si chiama “Bella Storia”, e la futura mamma bis ha una bellissima chioma di un colore nero.

Questo colore, e l’acconciatura particolarmente voluminosa, mettono se possibile, ancora più in evidenza i suoi splendidi occhi azzurri, e la luce spettacolare che emana il suo viso, come tutte le mamme in dolce attesa.

Indossa, come possiamo vedere dalle varie immagini, una giacca di pelle, con una sorta di pelliccia, ed il tutto le dona alla perfezione, come hanno commentato in tantissimi, che qualsiasi taglio o colore ha Chiara Ferragni è sempre maginifica.

E voi cosa ne pensate di un possibile cambio di look, definitivo, per Chiara passando dal biondo al nero?