Anche se le nozze tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono chiacchierate da tanto, sembra che la coppia abbia deciso di non sposarsi. Ma per una ragione insospettata.

Le nozze tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso aleggiano da sempre nell’aria. Tanti tra noi si aspettavano, cuore in mano, che il cantante finalmente si decidesse a sposare la compagna con cui sta da quasi vent’anni, e che gli ha dato due figli. Ad alimentare ancora di più questa speranza, è stato il giornale gossip Nuovo di Riccardo Signoretti, spargendo la voce del matrimonio tra i due, che sarebbe addirittura imminente. Invece ci ha pensato Al Bano a freddare le aspettative: “Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni”, aveva detto al settimanale oggi, chiarendo le sue intenzioni. Tra cui, anche quella di non lasciare la compagna, che ama. Insomma, la coppia è riuscita a risolvere i suoi problemi e differenze, è affiatata e sta bene, pur non essendo marito e moglie.

Ora però, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Al Bano chiarisce le ragioni di questa decisione. Il popolare cantante non ha nascosto di essere molto felice per suo figlio Yari, che è al settimo cielo con Thea, la nuova fidanzata. E quando si è parlato di amore, ecco che ha fatto una rivelazione sorprendente. “Noi siamo sposati mentalmente”, ha detto a proposito della possibilità di ufficializzare il legame con Loredana. “A cosa ti servono le carte e i timbri?”, ha aggiunto. Ma a scegliere la strada del “matrimonio mentale”, a quanto pare, non è solo lui: “Se dovessi cambiare idea dovrei poi convincere Loredana…Anche lei è contraria alle nozze”. E così sembra che non ci sarà proprio verso di far convolare a nozze Al Bano e Loredana Lecciso. Perché se convincere uno solo era difficile, figuriamoci far cambiare idea a tutti e due!