Enrico Mentana spiazza tutti: intervista in diretta indossando la mascherina

Vediamo meglio insieme, per quale motivo, nell’intervista effettuata in studio, Enrico Mentana indossava la mascherina chirurgica.

Lui è un presentatore molto amato dal pubblico, ma due giorni fa ha fatto qualcosa che non eravamo ancora abituati a vedere, stiamo parlando di Enrico Mentana.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo e per quale motivo.

Enrico Mentana sconvolge tutti: intervista in diretta indossando la mascherina

Come sappiamo, pochissimi giorni fa ci è stato comunicato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, e non solamente nei luoghi chiusi o affollati.

Il motivo è il nuovo, forte, rialzamento del numero di contagi da Coronavirus che stiamo vedendo in questi ultimi giorni, con delle cifre che non si vedevano dal mese di aprile.

Per il momento, possiamo non indossare la mascherina all’aperto, solamente se abbiamo meno di 6 anni, oppure patologie che sono incompatibili con l’indosso della mascherina.

Ma pochissime ore dopo questa comunicazione da parte del Governo, Enrico Mentana, ha deciso che bisognava dare il buon esempio ed ha eseguito l’intervista, alla Ministra Azzolina, in diretta indossando la mascherina.

E’ stato il primo a farlo in televisione, ed in un primo momento ha sconvolto tutti, ma tantissime persone, si sono complimentante con lui.

Nei vari commenti che sono apparsi su internet in molti citano, che anche alla CNN i giornalisti fanno la stessa cosa, ed è un modo per dare il buon esempio per tutti.

I vari personaggi che possiamo vedere nel piccolo schermo, sono sempre una sorta di modello da seguire, dato la loro grandissima rilevanza.

Secondo voi, il gesto di Enrico Mentana, quindi indossare la mascherina per fare l’intervista è stato giusto oppure no? Per quale motivo?