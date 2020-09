Al Bano finalmente chiarisce: “Non sposo Loredana Lecciso”

Tutti si aspettavano che prima o poi Al Bano Carrisi si decidesse a sposare Loredana Lecciso, la donna con cui sta da quasi vent’anni fa. Ma l’ex di Romina Power sembra che di un altro matrimonio non ne voglia proprio sapere

Tutti si aspettavano che prima o poi Al Bano Carrisi si decidesse a sposare Loredana Lecciso, la donna con la quale il cantante ha iniziato una storia d’amore, ormai, quasi vent’anni fa. Ma l’ex di Romina Power sembra che di un altro matrimonio non ne voglia proprio sapere, neanche con l’ex soubrette salentina. È vero che questa state il giornale gossip Nuovo di Riccardo Signoretti aveva sparso la voce del matrimonio tra i due, che sarebbe addirittura imminente. Secondo la rivista, Yari, il figlio del cantautore si sarebbe addirittura scontrato con il padre perché contrario alle nozze. E invece, a quanto pare, non era niente vero. Almeno così lo dice Al Bano, ai microfoni di Rai Radio 1. Ospite della trasmissione radiofonica I Lunatico, Maestro Carrisi ha voluto chiarire alcuni fatti della sua vita privata, smentendo alcune voci che giravano. Tra cui l’intenzione di sposarsi, che il 77enne non ha.

Infatti al telefono con i giornalisti di Radio 1 Al Bano ha detto: “Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni”. Ma questo non vuol dire che Al Bano ha intenzione di lasciare la Lecciso, anzi. Ha affermato che non hanno bisogno di sposarsi, e che stanno bene insieme anche se non sono marito e moglie. E che sono riusciti a risolvere i problemi che avevano. Infatti i vent’anni insieme sono stati un vero e proprio tira e molla. Forse sono i due figli avuti quello che ha reso più solido il loro legame. “Abbiamo due figli insieme, ha detto Al Bano, io le famiglie non le rompo così facilmente. L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno”, ha concluso il Maestro Carrisi. Quindi con Loredana tanto amore, ma niente matrimonio.