Bacio saffico tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania, il video

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco ma promette, come sempre, tante sorprese. E la prima è proprio il bacio saffico tra Myriam Catania ed Elisabetta Gregoraci. Tutto fa credere che sia stato accidentale, ma non per questo i telespettatori del reality show di Alfonso Signorini si sono fatti sfuggire la scena. La causa dell’incidente hot? Forse qualche bicchiere di troppo. Infatti nella loro prima notte nella Casa, Gregoraci e Catania si sono ritrovate bocca a bocca dopo essersi strette in un abbraccio, dopo una passeggiata in giardino. Così abbracciate, hanno girato la testa allo stesso tempo, e si sono ritrovate a baciarsi. Il bacio a stampo tra l’ex moglie di Flavio Briatore e la doppiatrice e attrice italiana è durato non più di pochi secondo. Il sufficiente per diventare motivo di gossip.

Nel video mandato in onda a Mattino Cinque, non si vede nient’altro che un saluto tra due amiche. Ma voci di corridoio fanno sapere che il tutto sarebbe avvenuto a tarda notte, dopo che le due amiche avevano bevuto qualche bicchiere, forse “di troppo”. Ma che ci sia un gran feeling tra Catania e Gregoraci non lo mette in dubbio nessuno. Le due sono entrate al GF Vip nella seconda puntata. Catania, attrice di teatro e cinema, lavora anche nel campo del doppiaggio. Prima che entrasse al Grande Fratello Vip, non erano in molti a conoscere le sue origini, ma l’ex moglie di Luca Argentero, è figlia di Rossella Izzo, sorella di Simona, e quindi è nipote di Ricky Tognazzi. Gregoraci è senz’altro più nota al pubblico di Canale 5, sia come l’ex fiamma di Flavio Briatore e madre del suo unico figlio, sia come showgirl e conduttrice televisiva.