Temptation Island, falò anticipato per Serena e Davide. La puntata inizia con Davide che aspetta in spiaggia l’arrivo della sua fidanzata. Lui ammette: “Ora ho capito”.

Parole emozionanti al falò di confronto anticipato chiesto da Davide. La puntata inizia con lui che aspetta in spiaggia l’arrivo della sua fidanzata, dopo aver visto gli ultimi video di lei insieme a Ettore, il single. Davide ha ammesso a Serena che è stato difficile vederla immersa in un contesto che lo infastidiva, e che è stato altrettanto difficile accettare cose che possono sembrare, o essere, per gli altri, semplici e banali, ma che non lo erano per lui, in nessun modo. Il vestito scollato, il costume, la vicinanza di un ragazzo. Elementi che hanno toccato nel profondo Davide, quando ha visto un video che ritraeva Serena in procinto di avviare una relazione con un altro. Ma tutto questo, a Davide, ha conferito forza. Una forza di cui lui aveva bisogno, che cercava nel suo intimo, perché, come ha ammesso, “non ho proprio supposto che tu l’avessi fatto per cercare una reazione. Dicevi una frase specifica: ‘Se tu cerchi qualcosa, sbattimi al muro’”.

Serena da parte sua confessa di avere “molto rispetto di questa persona”, e che prima di pensare a Davide, ha pensato a Ettore, il single. A cui le piacerebbe frequentare fuori dall’Isola, ma – garantisce lei – in amicizia. A Serena urta particolarmente il non poter vedere altre persone fuori, oltre a Davide. È sincera quando dice che all’inizio non le mancava Davide, non tanto quanto forse lui se lo sarebbe aspettato. E poi, con parole dure, ha ammesso: “Io non riesco a essere triste per te, sono solo felice per me. Io avevo bisogno di leggerezza, il problema del nostro rapporto non è solo la gelosia. Quando stiamo con gli altri non possiamo ballare o fare altro”.

Non è una sera facile per la coppia. Davide è innamorato di Serena e per lui la sua felicità viene prima di tutto. Ma Davide è anche spaventato che Serena stia portando avanti un rapporto in cui crede di essere innamorata, ma il cui legame poggia su ben altre ragioni. Davide l’abbraccia, e con trasporto e sentimento, dice: “Ora ti ho capito, ti ho finalmente capito”. E i due scelgono di uscire da Temptation Island.