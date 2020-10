Michelle Hunziker: si è intromesso nel suo letto “È nudo cerca il caldo”

Vediamo insieme che sorpresa ha ricevuto Michelle Hunziker, appena sveglia nel suo letto, e soprattutto che si è intromesso.

Lei è una donna del mondo dello spettacolo davvero molto amata, ovvero Michelle Hunziker, ed è anche molto attiva sul suo profilo social di Instagram.

Ma vediamo meglio insieme che cosa è successo nella mattinata di ieri.

Michelle Hunziker: qualcuno si è intromesso nel suo letto

Come tutti sappiamo, la bravissima e super amata Michelle è sposata con Tomaso Trussardi, ed insieme hanno due bellissime bambine.

LEGGI ANCHE —-> GRANDE FRATELLO VIP: PROPOSTA DI MATRIMONIO IN DIRETTA PER UNA VIP-VIDEO

Michelle, ovviamente ha anche una figlia grande, Aurora, avuta dal suo precedente matrimonio con Eros Ramazzotti.

Al momento, come lei stessa ha comunicato varie volte, sta registrando le puntate del programma campione di ascolti All Togheter Now.

Ma cerchiamo di capire meglio cosa è successo nelle ultime ore, che ha destato un po’ di scalpore, perché davvero particolare.

LEGGI ANCHE —-> BARBARA D’URSO è INFURIATA CONTRO ICONIZE PER LA PRESUNTA AGGRESSIONE “TU NON MI USI”

Michelle, sul suo profilo Instagram, ho prima indicato che qualcuno, mentre lei si era alzata dal letto, si è intrufolato sotto le coperte, ma non era il marito.

Stiamo parlando di uno dei loro cani, Odino un bellissimo levriero, che è stato accolto con grande simpatia in famiglia, anche dagli altri cuccioli già presenti in casa.

Il piccolo si è infilato sotto le coperte bianchissime e si vedevano spuntare solamente le zampe piccoline da una parte della coperta.

Odino, probabilmente era in cerca di un po’ di tepore, e Michelle ovviamente non lo ha cacciato via.

E voi cosa avreste fatto se eravate al suo posto? Lasciate il vostro animale sotto le coperte oppure ha il divieto assoluto di entrare nel letto?