Davide Donadei non nasconde l’attrazione per Roberta di Padua, dama del Trono over di Uomini e Donne, e i due ballano una salsa sensuale in studio.

Sta per nascere un nuovo amore a Uomini e Donne? Il dating show più amato dagli italiani e condotto dalla bravissima Maria De Filippi potrebbe riservarci non poche sorprese. E come tutti avranno notato, l’affascinante tronista Davide Donadei, è rimasto molto colpito dalla bellezza sensuale ed elegante della dama del Trono Over, Roberta Di Padua, e dalla sua sfilata in lingerie. Il risultato? Donadei le ha chiesto un ballo intimo.

I tronisti sembrano molto soddisfatti dal nuovo format del Programma. Nella puntata di ieri la sfilata che aveva come argomento ‘Sono donna non sono una santa’, ha infatti dato il via libera alla fantasia delle dame del Trono Over. Anche se c’è chi sempre deve dire la sua e non molto carinamente – come Tina Cipollari che critica Valentina Autiero – la serata è stata illuminata dalla presenza della stupenda Roberta Di Padua, che ha fatto colpo con addosso una lingerie nascosta da una camicia maschile, rendendo la scena molto sensuale. Roberta ci ha saputo fare e ha ottenuto l’effetto che sperava. Infatti la donna si è piazzata ai vertici della classifica finale, ed ha catturato totalmente il tronista Davide Donadei che, rapito da Di Padua, non ha nascosto il suo interesse per lei. E neanche le sfilate delle corteggiatrici, per stuzzicare i tronisti, ha deviato l’attenzione di Donadei, che era totalmente preso da Roberta. L’attrazione non è passata inosservata in studio. La dama ha invitato il tronista a un ballo e lui, pur non essendo un gran ballerino, come ha detto, ha accettato di buon grado. Il che sarà dispiaciuto molto alle corteggiatrici del Donadei. Ma pazienza, quando l’amore arriva, non bastano le corteggiatrici a fermarlo.