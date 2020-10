L’Isola dei Famosi, le ultime indiscrezioni sulla sostituta di Alessia Marcuzzi

L’Isola dei Famosi torna nel 2021. Ma sul nuovo presentatore – o presentatrice – girano ancora molte voci, dopo che Alessia Marcuzzi ha deciso di non presentarlo più.

Sono mesi che ne sentiamo parlare e qualche giorno fa Mediaset lo ha confermato. La società ha rivelato che Il reality show ambientato in Honduras – che cambierà location per la prossima edizione, – dove si mettono alla prova nella natura selvaggia molte star del mondo dello spettacolo, si è rinnovato per una nuova edizione. Così, L’Isola dei Famosi, torna nel 2021. Ma sul nuovo presentatore – o presentatrice – girano ancora molte voci. La conduttrice Alessia Marcuzzi, ha deciso di non presentarlo più, e lascerà il programma. Dietro alla sua decisione, è possibile che ci sia il flop dell’ultima edizione, ma anche il caso Riccardo Fogli, che non le ha fatto mancare molte critiche da parte dell’opinione pubblica.

Chi potrebbe prendere il posto di Marcuzzi? Dopo la decisione di Marcuzzi, sono iniziate alcune “voci di corridoio” su chi potrebbe prendere il suo posto. E non mancano quelle che vedono Belen Rodriguez a capo della conduzione del noto programma. A sostenerlo è stato il settimanale ‘Vero Tv’, secondo il quale la showgirl si starebbe preparando a sostituire la ormai ex presentatrice.

Ma ora ecco che arriva un’altra blasonatissima candidata che potrebbe prendere il timone della nuova edizione del reality, che subirà anche una vera rivoluzione a causa dell’emergenza Covid-19. Infatti vedremo molte sorprese nella nuova edizione, dove non mancheranno i cambiamenti. E c’è chi dice che Pago potrebbe essere uno dei naufraghi dell’Isola. Ma chi ci condurrà nell’avventurosa saga dei vip dispersi su un isola deserta? Niente meno che Ilary Blasi, stando a quanto affermato da ‘Nuovo Tv’. La moglie dell’eterno capitano della Roma Francesco Totti andrebbe a ricoprire l’importante ruolo di conduttrice del programma. La romana, che non era stata inserita nel palinsesto del 2020, potrebbe il prossimo anno prendersi così una bella rivincita televisiva.