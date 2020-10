Giulia De Lellis: “Il primo giorno sul set con il mio amico speciale”

Giulia De Lellis ha postato delle foto su IG che l’ha mostrata insieme ad un suo amico davvero speciale che si trova sul set insieme a lei

L’influencer si è divertita insieme ad un amico speciale a 4 zampe. Il suo cagnolino Tommy che ama e che si divide con il fidanzato Andrea Damante. Una passione per gli animali che ha stupito i suoi fan. Tommy è un volpino di Pomerania che riceve tantissimo affetto dai suoi genitori speciali. L’influencer e Damante infatti sembrano innamorati del loro piccolo, che compare in tantissimi post che mettono in evidenza la sua bellezza e tenerezza. Tommy sta distraendo tanto la giovane, che proprio ieri ha avuto uno sfogo pesante su Instagram a causa del suo problema con l’acne che proprio non riesce a risolvere. Apparsa triste e preoccupata, ha voluto condividere con i follower lo stato delle sue imperfezioni sulla pelle che non diminuiscono. Addirittura ieri la situazione sembrava peggiorata rispetto ai giorni scorsi. Tanto che il suo ottimismo sembrava svanire sotto una crisi che per fortuna il suo Tommy ha contribuito a far svanire. Proprio la presenza del suo cane è stata per lei rigenerante. Attenzioni e cure verso il piccolo volpino le hanno fatto anche dimenticare la difficile situazione che sta vivendo con Andrea Damante. Infatti i due stanno risolvendo non senza qualche difficoltà nel rapporto di coppia. Che sembra però possa ripartire a meno di colpi di scena che non si possono mai escludere quando si parla di loro due. In ogni caso la presenza di Tommy sta dando ulteriore serenità ai due, che si coccolano l’amico speciale, che secondo i follower amerebbe più Giulia De Lellis che Andrea Damante. E’ quello che si legge nei commenti e che pensano i fan. Intanto abbiamo pubblicato lo scatto sotto, per farvi conoscere l’amico speciale della coppia.