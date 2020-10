Arisa ai follower di IG: “Ho deciso di ritornare allo stato originale”

Arisa ha pubblicato una foto su Instagram che ha mostrato il suo nuovo look al naturale che ha lasciato i follower a bocca aperta

La cantante ha voluto mostrare ai suoi follower il suo nuovo look ‘al naturale’. Si tratta, come lei stessa ha affermato, della prima volta che pubblica una foto che offre ai fan questa novità. Un percorso difficile per lei, che si soffermava ai difetti del suo fisico che apparivano insormontabili da superare. Con un lungo post di commento alle foto ha voluto raccontare tutte le sue insicurezze del passato. E le paure prima di arrivare al risultato di oggi. “Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia. Senza filtri. Mi spiego meglio: negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiegavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce”. Un racconto quasi struggente, che è stata la testimonianza della sua difficile situazione che grazie ai suoi affetti è riuscita a superare. Un esempio per le donne e ragazze che vivono questa situazione come un peso insormontabile. “Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia vita e che sarebbe stato tutto più facile per me con amici e lavoro. Guerre infinite coi miei capelli e tempo perso che non torna più”.

“Non sono bella come le tipe sui giornali ma non è più un problema”

Arisa ha continuato il suo lungo messaggio parlando della sua situazione personale, allargando il discorso al mondo femminile. Che troppo spesso si sente a disagio per l’aspetto fisico e per qualche imperfezione che fa star male. “Io lo so che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali e sui social, ma non voglio che sia più un mio problema. Ci sono tante persone care nella mia vita, che amo alla follia, che pur non aderiscono ai canoni del bello che ci propone questo mondo, eppure niente sarebbe lo stesso senza di loro per me”. Domande che si pongono tantissime ragazze comuni che non hanno la possibilità di essere famose come lei. E che magari vedono questo problema come irrisolvibile e senza una via d’uscita. Arisa ha toccato dei temi molto attuali e condivisibili, che hanno trovato anche risposte importanti da parte dei follower che si sono mostrati sensibili allo stesso modo. “Mi chiedo allora perché solo io dovrei sentirmi meno amabile con la mia faccia, la mia età e la mia cellulite. Un essere umano è quello che è, quello che dà, o quello che appare?? Ogni problema diventa un problema solo se gli permettiamo di esistere. Quando portavo gli occhiali e il caschetto mi sentivo me stessa, ma la gente per strada mi prendeva in giro, si permettevano di fare apprezzamenti veramente pesanti sul mio aspetto fisico”. La parte finale del messaggio è un invito a tutte le donne a reagire ad una situazione di insofferenza con se stesse. Ed a vivere la propria vita non curandosi degli altri. Un messaggio tutto da leggere. Insieme alle foto, lo riproponiamo sotto, per far esprimere un giudizio anche a voi, come quello positivo che anche i follower hanno già espresso.