Elena Morali ha postato una foto su Instagram che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che non hanno lasciato indifferenti i follower

La showgirl ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza un suo particolare fisico non passato inosservato. Da qualche settimana non pubblica foto insieme a Luigi Favoloso, il suo ultimo compagno con il quale sembrava avesse trovato un intesa particolare e l’amore vero. A questo punto non si sa se la loro storia possa considerarsi ancora viva, o se ci sia una pausa tra i due. Sta di fatto che sui profili di entrambi non ci sono scatti insieme, e che nulla si sa in merito alla loro relazione che sembrava intensa. Con un amore mostrato che aveva illuso i fan di entrambi. Tutti e due infatti venivano da esperienze sentimentali diverse, ma allo stesso modo complesse. Lei usciva dalla storia con il comico Scintilla, con la confessione anche del tradimento. Lui aveva da poco chiuso una burrascosa convivenza con Nina Moric, finita per vie legali. In ogni caso i due insieme facevano ben sperare. In attesa che si possa capire qualcosa di concreto su entrambi, Elena Morali continua a postare foto e video su Instagram che la fanno apparire davvero irresistibile. Con le sue curve bollenti in primo piano che fanno sognare i follower. Che si dicono pazzi di lei e della sua bellezza. Oltre che delle sue curve. Nell’ultimo post che ha pubblicato si è mostrata con un abito rosso stile ‘Lolita’ come lei stessa ha commentato sotto lo scatto. I follower hanno scatenato una pioggia di like e di commenti sotto la foto che ha evidenziato il suo décolleté che non è passato inosservato. Scatto che pubblichiamo sotto per mostrarvi la foto che ha fatto impazzire ancora una volta i suoi follower di Instagram.