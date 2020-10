Un volo di 100 metri trascinando con sé il proprio cane, così è morta Camilla Sismondo

Camilla Sismondo, scomparsa sabato pomeriggio sulle montagne di Limone in Piemonte, non ce l’ha fatta: il suo corpo ritrovato dai soccorritori.

Si conclude nel modo peggiore possibile la ricerca della giovane Camilla Sismondo, la ragazza scomparsa sabato scorso nell’area della Rocca dell’Abisso sulle Alpi Marittime: la giovane è stata ritrovata morta dai soccorritori che l’hanno cercata incessantemente per giorni – riferisce Today. Camilla, appena 26 anni, era un’escursionista e si era avventurata presso l’area delle montagne del Limone – parte delle Alpi piemontesi – da sola con il suo cane. L’allarme è stato lanciato tempestivamente: quando intorno alle 22:15 gli altri avventori del ristorante Le Marmotte, situato a circa 1.400 metri di altezza tra le montagne si sono accorti che l’auto della ragazza era ancora nel parcheggio, hanno contattato i Carabinieri di Borgo San Dalmazzo.

Le ricerche – ricorda Fanpage – sono state condotte da tutte le forze dell’ordine presenti nell’area con la massima celerità: sono infatti intervenuti i membri dell’Arma, il Soccorso Alpino e perfino la Guardia di Finanza che ha messo a disposizione elicotteri e personale. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni di chi ha ritrovato il corpo di Camilla Sismondo, la giovane sarebbe morta all’istante: la giovane sarebbe scivolata per cause ignote – forse per la scarsa visibilità causata dalla nebbia – in un crepaccio profondo un centinaio di metri assieme al suo cane che è stato ritrovato morto vicino al corpo della sua padroncina; l’impatto è stato purtroppo fatale per l’escursionista. Nemmeno un soccorso più tempestivo avrebbe potuto dunque salvarle la vita.

Un altro caso di scomparsa si conclude in modo tragico: la giovane, figlia unica, oltre ad avere una grande passione per l’escursionismo, aveva alle spalle una notevole carriera universitaria, essendosi laureata presso la facoltà di Economia e marketing di Cuneo. Le operazioni per riportare a casa la sua salma si sono rivelate proibitive e sono ancora in corso, a causa del terreno impervio e delle montagne che nell’area raggiungono i 2.755 metri.

Manfredi Falcetta

Fonte: Today, Fanpage