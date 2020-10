Benedetta Rossi ed il marito Marco Gentili: “L’ultima fotografia insieme”

Vediamo insieme la fotografia che hanno pubblicato poche ore fa, direttamente sul profilo social di Instagram di Benedetta Rossi.

Lei è una food blogger davvero molto conosciuta e apprezzata nel nostro paese, ed il suo profilo social di Instagram è super seguito ed attivo, stiamo parlando di Benedetta Rossi.

Vediamo insieme la particolare fotografia che hanno pubblicato nelle ultime ore.

Benedetta Rossi ed il marito: “L’ultima fotografia insieme”

Lei è una delle più apprezzate food blogger degli ultimi tempi, per la sua genuinità e simpatia, e le sue ricette sono sinonimo di un’ottimo risultato anche per chi non è esperto in cucina.

Come tutti sappiamo è sposata con Marco, ed insieme hanno un cucciolo che si chiama Cloud, adottato dopo la scomparsa del loro amato cagnolone Nuvola, che è stato con loro per ben 17 anni.

A breve, per quanto riguarda la sua vita lavorativa, uscirà il suo quinto libro di ricette, con anche delle immagini insieme a Nuvola.

Gli è stato chiesto se volevano toglierle ma, Benedetta, ha pensato giustamente di tenerle perchè quando sono state scattate Nuvola era con loro.

Torniamo però alla fotografia che hanno pubblicato poche ore fa, dove come didascalia viene indicato che è l’ultima insieme, ma vediamo meglio.

Infatti, Benedetta e Marco, hanno in braccio Cloud, che sta diventando grande, e probabilmente questa, è una delle ultime immagini con lui tra le loro braccia.

Le loro faccia vicine a Cloud sono davvero felici e contente, come una bellissima favola, dove Nuvola gli ha inviato un cucciolo che gli somiglia anche nel nome, un vero e proprio segno del destino.

E voi, se avete dei cuccioli, li prendere ancora in braccio oppure sono troppo grandi e non è più possibile?