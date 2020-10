Mara Venier: la foto lascia tutti senza parole, “ma come ti sei vestita?”

La bellissima e super amata dal pubblico, Mara Venier, ha pubblicato nelle scorse ore una sua immagine che ha lasciato tutti stupiti.

Lei è la regina della domenica, da moltissimi anni, ed è una donna bellissima, stiamo parlando di Mara Venier.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore.

Mara Venier: l’immagine lascia tutti senza parole per l’abito

La signora della domenica, Mara Venier, è una donna molto apprezzata e amata dal pubblico che la segue con grande affetto e continuità da moltissimi anni.

Mara ha iniziato da poche settimane, con la nuova edizione del programma domenicale, Domenica In, che va in onda sulla Rai, riscuotendo grandissimo successo da parte del pubblico.

Il programma, per rispetto di tutte le norme che ci sono in corso per l’emergenza da Coronavirus, ha sia ospiti in studio, ma anche molti collegati da casa.

Ma torniamo al profilo social di Instagram, della super amata Zia Mara Venier, che nelle scorse ore ha pubblicato una fotografia mentre indossava un particolare tipo di abito.

Nelle stories, infatti possiamo vedere Mara, che in una scena di un film, probabilmente, indossa gli abiti di una suora.

Il suo volto è quello che tutti noi conosciamo, quindi super disteso e simpatico che ci tiene compagnia la domenica pomeriggio, da vari anni, anche se ci sono stati dei momenti di fermo.

L’immagine sta facendo il giro del web perché nessuno l’aveva mai vista in questa veste, ed ha lasciato tutti senza fiato.

Secondo voi, quale film stava interpretando, super Zia Mara Venier? l’avevate mai vista con questi abiti addosso? Come vi è sembrata?