Carmen di Pietro infiamma i follower di Instagram con uno scatto che mette in evidenza il suo abbondante décolleté che fa il giro del web

La showgirl si sta riscoprendo molto attiva sui social. con una serie di foto e video che non lasciano indifferenti i follower. Che apprezzano le sue qualità fisiche. A 55 anni si può considerare una donna attraente e sensuale, con le sue curve che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori del web. Che crescono sempre di più, e che mostrano un interesse forte nei suoi confronti. Tanti i post che nell’ultimo periodo hanno ottenuto un grande successo per lei, che non vuole smettere di stupire. Con le armi a sua disposizione il successo è garantito, con i suoi ammiratori che impazziscono per le sue curve. Nell’ultimo post che ha pubblicato è stata definita irresistibile dal pubblico. Lo scatto ha messo in evidenza il suo abbondante décolleté che non è passato inosservato. Basta dare uno sguardo alla sua pagina ufficiale per rendersi conto che Carmen Di Pietro resta una delle donne più apprezzate dal pubblico. Che ha cominciato a seguirla con grande interesse. Dopo un periodo di inattività dai social e dalla scena principale, è tornata a dare spettacolo con le sue curve che fanno impazzire i follower. Scatto che abbiamo pubblicato sotto e che ha ottenuto una vera e propria pioggia di like e di commenti. Il commento allo scatto di Carmen di Pietro è stato “L’invidia è un sentimento di sofferenza … ✨✨ma è un’emozione normale?”. A chi siano indirizzate queste parole è difficile stabilirlo, sta di fatto che sembra trattarsi di qualche frecciatina indirizzata a qualcuno in particolare. Lo scopriremo nelle prossime pubblicazioni, intanto vi postiamo la foto della showgirl per darvi conto della bellezza e sensualità che ha fatto perdere la testa ai suoi follower.