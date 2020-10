Ballando con le Stelle: a pochi minuti dall’inizio della trasmissione arriva un baci di Raimondo Todaro ad Elisa Isoardi che emoziona i fan

La trasmissione di stasera si preannuncia ancora una volta avvincente. Con le coppie in gara pronte a darsi battaglia per conquistare il parere favorevole di giuria e di pubblico a casa. Grande attesa per la coppia composta da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Non solo per le loro abilità di danza, ma anche per quelle legate all’aspetto di coppia. Infatti non è una novità che tra i due ci sia un forte feeling che va al di la della competizione. Con i fan di entrambi che sperano che possano uscire al più presto allo scoperto. Nelle scorse settimane ci sono stati tanti elementi che hanno portato a confermare una loro relazione. Ma dai diretti interessati sono arrivate puntualmente delle smentite. La loro passeggiata a Roma mano nella mano ripresa da alcuni giornali di gossip rimane quella più attendibile. Poi gli sguardi e gli abbracci le intese durante le esibizioni parlano chiaro. E forse non hanno bisogno di spiegazioni. La conduttrice ed il maestro di danza stanno vivendo la sfida a Ballando con le Stelle in modo sereno. Ma allo stesso tempo con l’ansia di chi ci tiene a far bene, nonostante ci siano stati per entrambi degli acciacchi fisici che non hanno permesso di affrontare le gare scorse con la giusta lucidità. Pochi minuti fa la conduttrice ha postato un video su Instagram che evidenzia le fasi prima della serata. Bellissima ed in gran forma la Isoardi ha chiesto l’aiuto del pubblico del web alle loro performance. Ma ad un tratto si è avvicinato a lei Raimondo Todaro che ha salutato i fan per poi dare un bacio sulla guancia alla Isoardi. Che ha risposto al bacio sempre sulla guancia del compagno. “Ci siamooo! Andate subito sui profili di @ballandoconlestelle e CLICCATE sul cuoricino per #Instagram e #Twitter e sul like per #Facebook (i commenti e le emoticon non valgono). Anche stasera abbiamo bisogno di voi!Grazieee🙏🏻❤️”