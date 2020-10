Sabrina Salerno è tornata su Instagram presentando il suo primo reel, con le immagini delle sue curve che hanno fatto impazzire i follower

Il video che ha postato su Instagram la cantante ha avuto il solito successo clamoroso. Un piano di visualizzazioni, ma anche di like e di commenti che hanno confermato una volta in più il grande seguito che riesce ad ottenere. Non è di sicuro la prima volta che le accade. Per tutta l’estate i suoi post hanno fatto il classico giro del web ed hanno appassionato i suoi ammiratori. Che per qualche giorno hanno avvertito la sua assenza. Infatti la cantante ha deciso di staccare la spina per qualche giorno. E di disintossicarsi dai social e dallo smartphone. Una sfida con se stessa che da tempo aveva deciso di intraprendere. Come detto, dopo un estate vissuta a suon di foto e video su Instagram, ci voleva per lei un periodo per staccare. E lo ha fatto. Ma alla ripresa Sabrina Salerno è stata irresistibile. Si è presentata a modo suo ai follower, in bikini con il suo décolleté in primo piano. Il reel l’ha mostrata con vari costumi, che i follower hanno di sicuro guardato in loop, con le immagini a scorrimento continuo. Video che abbiamo postato sotto e che ha avuto un successo clamoroso. Infatti la cantante è apprezzata non solo in Italia ma anche all’estero. Soprattutto in Spagna la sua fama è alta. Con un gruppo di ragazzi di Siviglia che le hanno dedicato anche una squadra di calcio. Una bella soddisfazione per lei che a distanza di anni rimane uno dei personaggi pubblici più apprezzati sulla scena nazionale. L’amore dei fan si è confermato per lei anche con questo video. Che ancora una volta ha fatto il giro delle bacheche dei follower di Instagram. Che impazziscono per le sue curve. I commenti al post confermano tutto, basta dare uno sguardo al post per rendersene conto.