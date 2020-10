GF Vip, un altro concorrente espulso? La decisione stasera in diretta

Gf Vip: si preannuncia una nuova espulsione dal gioco per un concorrente che avrebbe violato il regolamento. Stasera conosceremo la decisione

Ancora un colpo di scena all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A pochissimi minuti dalla diretta del venerdì sera sembra esserci una nuova espulsione per un concorrente che avrebbe violato il regolamento. Dai video che circolano in rete pare si tratti di Denis Desio, che avrebbe avuto un comportamento indisciplinato. Nello specifico pare che l’influencer abbia bestemmiato, e per questo la produzione si sarebbe trovata di fronte ad una decisione che sembra obbligata. La conferma del provvedimento disciplinare è stato in certi versi confermato sul web dalla pagina ufficiale del programma, che ha postato una foto con un lungo post: “🔴🔴 Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente”. Tutti i nominati sono salvi anche stavolta, con il pubblico che ha espresso il proprio parere ma senza un esito. La conferma dell’espulsione si avrà tra poco con l’inizio della diretta del programma. Il Gf Vip di quest’anno è cominciato con il botto in tutti i sensi, con tantissimi colpi di scena che stanno rendendo il gioco imprevedibile. Non si esclude anche un nuovo abbandono. Da quello che si è appreso nelle scorse ore anche guardando alcuni spezzoni di programma, ci siamo resi conto che Myriam Catania, che pare sia intenzionata a lasciare il gioco in anticipo a causa della mancanza degli affetti più cari. I compagni di avventura la stanno spronando ad andare avanti, ma non si escludono ulteriori colpi di scena e ripensamenti da parte della concorrente che non pare sia entrata ancora completamente nelle dinamiche della casa e della partecipazione attiva al reality.