Carmen Di Pietro irresistibile su Instagram: “Così sei davvero illegale”

Carmen Di Pietro ha pubblicato nelle ultime ore una serie di foto e video che hanno fatto impazzire il web: follower pazzi delle sue curve

La showgirl è attivissima su Instagram. Le sue foto e i video che pubblica sulla sua pagina ufficiale hanno un discreto successo. Personaggio televisivo di vecchia data, a 55 anni riesce a far perdere la testa a migliaia di follower. Fisici asciutto e curve come sempre bollenti, ha infiammato i suoi fan con delle foto e dei video che non sono passati inosservati. Per lei il tempo sembra davvero essersi fermato, con la freschezza fisica che rimane una delle sue qualità migliori. Insomma, possiamo tranquillamente dire che rimane tra i personaggi pubblici che non sono stati dimenticati dai telespettatori. Che l’hanno ritrovata, dopo qualche anno di assenza dagli scenari pubblici, con piacere sui social. Anche se la sua presenza nei salotti televisivi è garantita con una certa frequenza. Ma è su Instagram che la showgirl sta dando il meglio di se con dei post che i follower giudicano bollenti.

Carmen Di Pietro ha stupito il web con uno scatto che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto. Ma c’è stato un particolare che ha scatenato i follower. Dalla foro che abbiamo riproposto sopra infatti si nota il lato b che non è passato inosservato. Tantissimi i commenti dei follower che si sono scatenati con una pioggia di like e commenti per lei. Ma nei giorni scorsi c’è stato anche un video che ha attirato l’attenzione dei fa. Un suo balletto in palestra ha mostrato ancora una volta le sue qualità fisiche che non passano affatto in secondo piano. Immagini che abbiamo postato sotto e che lasciamo commentare a voi. Intanto sul web i follower non hanno perso tempo ed hanno riempito di complimenti la showgirl che continua ad ottenere consensi anche tra i giovani.