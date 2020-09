Fra Mario Balotelli e Alessia Messina la relazione è finita, ma lui ci prova ancora. Lo scambio di messaggi sui social

Più breve di una granita al sole. Almeno così sembra sia andata la relazione di Mario Balotelli con Alessia Messina, che era stata resa nota dal settimanale “Chi”. Dopo che i paparazzi avevano immortalato l’attaccante del Milan insieme alla sua nuova fiamma, Super Mario aveva deciso di confessare: “sono fidanzato e innamorato”. Ma aveva anche detto di non voler interferenze nella sua vita privata. E a quanto pare, sono state proprio queste interferenze ad aver rovinato la relazione sul nascere, o almeno ad aver fatto precipitare le cose. Come testimoniano gli account Instagram dell’ex coppia, la relazione sarebbe arrivata al capolinea anche a causa della sua repentina popolarità. Balotelli ha postato sul suo profilo un messaggio alquanto enigmatico, dando inizio ad un vero e proprio botta e risposta con la sua ormai ex fidanzata: “Essere single non è una colpa. Essere fidanzati neanche! Ma conoscere la persona che dice di essere A ma in fondo è B si… perché bisogna dare il proprio tempo a chi davvero se lo merita e lo valorizza quindi, in questo caso, la colpa non loro ma nostra”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice a Temptation Island non ha aspettato a rispondere, e ha chiuso subito il discorso, non meno ambiguo, ma forse più lineare: “Le persone diventano cieche davanti ai propri errori, ma mai muti per gli errori degli altri. Discutere, confrontare, dialogare, affrontare i problemi, ammettere colpe non condannare… Questo vuole dire maturità. Ricomincio da me”. Lei infatti sembra molto infastidita, perché non soddisfatta del botta e risposta iniziale, ha continuato la discussione sul social, postando un pezzo di una sua conversazione con il suo veloce amore ormai passato, che le dice: “Tu vedrai il vero Mario, Alessia. Tu sei tutto ciò che voglio nella mia vita e in futuro. Capito Alessia?!?”. Al seguito di questa frase Balotelli avrebbe provato a farle delle chiamate vocali, ma lei ha tagliato corto e ha preferito commentare ironica: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata – ha scritto – Di una popolarità così non ne ho bisogno”. Nei messaggi e nell’atteggiamento della 27enne si avverte una punta di rabbia. Cosa avrà fatto Super Mario all’ex fidanzata per trasformare un amore fiammante in un relazione amare in così poco tempo?