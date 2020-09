Pamela Prati esalta i fan: “Hai la consapevolezza di essere un capolavoro”

Pamela Prati ha augurato ai follower di Instagram un buon inizio settimana con un post che ha messo in evidenza una vistosa scollatura

Bella e sensuale come sempre, la ballerina e showgirl nell’ultimo periodo è molto attiva sui social. In particolar modo su Instagram dove riesce ad avere un discreto successo con i post che pubblica. Foto e video che mettono in risalto la sua forte sensualità. Che rimane intatta per lei nel corso degli anni. I suoi follower non hanno dimenticato le sue apparizioni in televisione, quando ha fatto sognare intere generazioni con le sue movenze che lasciavano a bocca aperta. Oggi a 61 anni riesce ad ottenere lo stesso affetto sui suoi follower. Tantissimi i post che hanno ricevuto vere e proprie piogge di like e commenti, con tantissimi complimenti per lei che riesce a mantenere un fisico perfetto e delle curve che fanno sognare i suoi ammiratori. Una bella donna che continua a far innamorare i suoi fan. Nelle ultime settimane sono stati parecchi i complimenti per Pamela Prati che ha voluto giocare con la sua forte sensualità. L’ultimo post è stato un successo. Con un vestito bianco ed una giacca sbottonata ha mostrato le sue curve non indossando il reggiseno. Lo scatto (che abbiamo pubblicato sotto) ha ottenuto tantissimi like, ma soprattutto commenti di follower entusiasti per la sua bellezza e sensualità. Uno in particolare ha colpito più degli altri: “Hai la consapevolezza di essere un capolavoro”. Ma anche “Ogni volta che ti guardo è una grande emozione”. E ancora: “Vuoi smettere di farci vedere quanto sei rimasta giovane?”. Ce ne sarebbero ancora decine, tutti di approvazione per una donna che continua ad essere amata dal pubblico. Sia quello televisivo che quello della rete fa sentire il proprio affetto a suon di like e commenti sotto ogni suo post. Una grande soddisfazione per lei che sembra stia vivendo una seconda giovinezza.