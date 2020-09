Elena Morali ricorda l’estate, il bikini mostra le sue curve: “Sei illegale”

Elena Morali ha pubblicato una foto su Instagram che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto e le curve che fanno sognare i suoi follower

La showgirl ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve. Non è la prima volta che accade che l’ex del comico Scintilla si faccia notare per degli scatti che mettono in risalto dei particolari fisici che non passano inosservati. Adesso la bionda Elena si trova a vivere un rapporto da chiarire con l’ex di Nina Moric Luigi Favoloso. Una storia d’amore che è stata intensa nei mesi scorsi ma che adesso pare stia attraversando un periodo poco felice. Ma i diretti interessati ad oggi ancora non hanno chiarito nulla. Lasciando i fan con il dubbio sulla stabilità della loro relazione che sembrava potesse andare a gonfie vele. In attesa di chiarimenti, la showgirl continua a postare della foto che fanno impazzire i suoi ammiratori del web. Sulla sua pagina Instagram sono tante le foto che hanno esaltato i suoi follower. E che hanno messo in risalto le sue curve abbondanti. Che come detto non passano inosservate. Nell’ultimo post che ha pubblicato Elena Morali ci sono stati tanti commenti per lei. Una foto che fa riferimento alla sua permanenza a Zanzibar insieme a Luigi Favoloso, luogo speciale ed incantevole che ha visto andare in scena anche il matrimonio tra i due con rito locale. Che ovviamente non ha alcun valore nel nostro paese. Nell’ultimo scatto la showgirl appare sdraiata sulla spiaggia di Zanzibar, con un bikini mozzafiato che mette in evidenza il suo lato b. Il commento al post (che abbiamo pubblicato sotto) “Certi posti ti rimangono dentro 🌾. Ora capisco cosa significhi davvero il Mal d’Africa ✈️”. Frase che racchiude tutta la sua passione per quel luogo dove ha vissuto momenti indimenticabili. Sarà un messaggio anche per Favoloso?