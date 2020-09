Manuela Arcuri e Gabriel Garko hanno avuto una relazione tanti anni fa. E ora, dopo il coming out dell’attore, c’è chi mette in dubbio che la liaison fosse vera.

Ora che Gabriel Garko ha rivelato la sua omosessualità, forse tutti metteranno in dubbio i rapporti che lui ha avuto con altre donne in passato. Perché il suo coming out, pieno di emozione, ha toccato proprio questo punto: le favole che l’attore 48enne si era creato per nascondere il suo vero orientamento sessuale. Per questo la sua scelta di leggere una lettera emozionata ad Adua Del Vesco, per anni sua “fidanzata mediatica”, in cui parla di favole inventate e di segreti di Pulcinella.

E ora un’altra donna con cui Garko ha avuto una relazione in passato è stata tirata in ballo. È lei, l’ex modella Manuele Arcuri. La domanda nasce naturalmente: anche la sua storia d’amore con Gabriel, così come quella con Adua Del Vesco, era di circostanza? Ma la conduttrice televisiva vuole rassicurare tutti: mai avuto una storia costruita a tavolino. La sua storia con Gabriel, afferma, “era vera”. Arcuri è stata intervistata da Dagospia dopo il coming out dell’ex fidanzato, con cui ha avuto una breve relazione durante le riprese della fiction “Il peccato e la vergogna”, nel 2009. Certamente più di 10 anni fa, l’attore non era ancora pronto per fare la sua grande confessione, e forse non era ancora del tutto conscio se davvero fosse o no gay. Ma Arcuri non ci sta a chi dà a intendere che la loro, a suo tempo, non fosse vera passione: “Io non ho mai finto un flirt e non mi è stato chiesto”, ha spiegato. “Ho avuto una relazione con Gabriel durata pochissimo ma era vera. Parliamo di tanti anni fa”. E commentando il coming out del collega ed ex partner, gli ha augurato di essere un uomo più felice e più libero. “Magari lo avesse fatto prima”, ha concluso.