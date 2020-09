Le nuove puntate di Uomini e Donne sono state registrate lo scorso sabato 26 settembre e promettono novità. Alcune anticipazioni sui protagonisti del dating show

Le nuove puntate di Uomini e Donne sono state registrate lo scorso sabato 26 settembre e promettono novità. Infatti il nuovo appuntamento con il noto programma di dating inizia con il solito sfogo di Gemma, dopo l’ultima puntata, che non era finita un granchè per la donna piemontese. Anche se Paolo aveva deciso di chiudere con lei perché, come ha voluto spiegare, i due sono “caratterialmente incompatibili”, Gemma comunque ha organizzato un’esterna, e indovinate che idea si è fatta venire in mente? Ebbene, ha compiuto proprio un gesto romanticissimo! Gli ha fatto trovare dei palloncini in camerino, e gli ha chiesto di ricominciare. Paolo è un uomo sensibile e si vede che la sorpresa lo ha toccato. Però è inamovibile con la sua pretendente: le reitera difatti la sua decisione di non voler proseguire con la storia. La reazione di Gemma non poteva essere peggiore. In un primo momento stupita, viene poi a sapere che lui sta sentendo altre donne, di cui potrebbe anche essere interessato. E allora scoppia in un pianto che ci offre la misura della sua sofferenza. La dama torinese vuole tanto riavere il cuore di Paolo, anche se tra le lacrime non nasconde di aver iniziato una conoscenza, timida e inizialmente non interessata, con Biagio.

Il primo bacio di Davide

Invece sul trono classico, si mostrano le immagini di un’esterna, protagonisti Davide e Beatrice. I due si vedono molto complici, e così, epilogo naturale, l’esterna finisce con un bacio tra i due, accolto dagli applausi entusiasti del pubblico. Reazione opposta però a quella di Selene, che ha attaccato pesantemente Davide dicendogli, in pratica, che lui si era smentito perché aveva sempre detto di voler trovare una donna forte mentre invece Beatrice – ha fatto intendere Selene – non lo è. E così la giovane dopo la forte discussione ha deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione.