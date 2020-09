La coppia formata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini scatta le prime foto dopo che pochi giorni fa hanno gioito per la nascita di Mia, la loro prima figlia. La showgirl e il compagno hanno pubblicato su Instagram gli scatti che li ritraggono in momenti unici di intimità, subito apprezzati dai followers.

La bella coppia formata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini ha scattato le prime foto dopo la nascita della piccola Mia, pochi giorni fa. La showgirl e il compagno hanno infatti pubblicato sui rispettivi profili Instagram delle foto dolcissime che li ritraggono in piena armonia insieme alla piccola. I momenti di intimità sono stati molto apprezzati dai followers, che aspettavano da giorni le foto della nuova arrivata. foto che erano già state annunciate dai neo genitori sul social. Il primo scatto, pubblicato dalla ex velina, ha già raccolto tantissimi apprezzamenti e ha fatto il pieno di commenti dei vip e di tanti fan. Ora, il prossimo passo per la coppia, per coronare la loro favola d’amore, sarà quello delle nozze. Ma intanto i due devono ancora rientrare a casa, dove l’aspetta anche Sofia, la figlia che Palmas ha avuto dalla sua relazione con Davide Bombardini. E infatti solo quando saranno tutti e quattro insieme, ricorda Palmas, la famiglia sarà al completo, e tutto sarà perfetto.

E anche papà Filippo non sta in sé dalla felicità. Gioia infinita è quello che emerge dalla foto che l’ex campione di nuoto ha pubblicato sul suo profilo. Uno scatto adorabile, che lo ritrae sorridente mentre guarda la sua bambina che tiene tra le braccia, e a cui subito fa una dedica piena di emozione su Instagram: “E io ti guardo per ore ed ore. Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango… Piccola MIA sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire”. Alla piccola e ai suoi genitori, auguriamo tanta felicità.