Vediamo insieme che cosa è successo in casa Ferragnez e per quale motivo, al piccolo Leone non piace la decisione presa da papà Fedez.

Loro sono una delle famiglie maggiormente mediatiche che ci sono nel nostro paese, stiamo parlando ovviamente dei Ferragnez, la famiglia composta da Chiara Ferragni, Fedez ed il piccolo Leone.

Vediamo insieme quale decisione ha preso papà Fedez che non piace assolutamente a Leone.

Fedez: la sua decisione non piace assolutamente al piccolo Leone

La coppia formata da Chiara e Fedez è sempre molto attiva sui loro rispettivi profilo social, e tutto ciò che pubblicano viene guardato, e molto spesso giudicato, in ogni piccolo dettaglio.

Ma come accade per tutte le famiglie non sempre si va d’accordo su tutto, in questo caso, il piccolo Leone non gradisce assolutamente una particolare scelta che ha fatto papà Fedez.

Iniziamo nel dire, che le voci sul web, si fanno sempre più insistenti, per quanto riguarda una nuova gravidanza per Chiara Ferragni, che potrebbe quindi dare a breve, un fratellino o una sorellina a Leone.

Ma per il momento queste voci non sono ne state smentite ma nemmeno confermate, dovremmo solamente attendere ancora un po’ e vedere cosa succederà.

Ma torniamo ad un giorno indietro, dove Fedez, sul suo profilo social ha spiazzato tutti dichiarando che il 25 settembre uscirà il suo nuovo singolo, dal titolo “Bella storia”.

Ha catturato particolarmente l’attenzione del pubblico, e non solamente di quello, il nuovo taglio di capelli scelti, perché c’è il simbolo della pace al centro della testa, nella parte posteriore, ed i capelli sono colorati di rosa, azzurro e viola.

Questa scelta, come ha pubblicato nelle storie Fedez, non piace assolutamente a Leone, che chiede al piccolo un parere, anche più volte, ma lui è fermo sulla sua risposta.

E come ha scritto anche Fedez, il piccolo è il ritratto della sincerità, se non gli piace non possiamo fare altre che accettare la sua risposta!

A voi è mai capitato di fare una scelta per un particolare abbigliamento, o taglio di capelli che poi non è piaciuta al piccolo, o piccola di casa?