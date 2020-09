Elisa De Panicis, camicetta sbottonata e curve bollenti: “Papà non ti vede?”

Elisa De Panicis irresistibile su Instagram con un post che mostra le sue curve bollenti. Ma non tutti i follower apprezzano le sue foto

La modella e web influencer riesce spesso a far parlare di sé su Instagram. E lo fa con dei post che catturano l’attenzione dei follower che mettono in evidenza le sue curve che di certo non passano inosservate. Dalla sua poco felice apparizione al Grande Fratello Vip della scorsa edizione ha davvero avuto un grande successo sul web. Con i suoi post che hanno spesso raggiunto cifre importanti a conferma dell’interesse che riesce a suscitare nei suoi confronti. Fisico mozzafiato e perfetto, c’è da dire che per lei è facile suscitare interesse nel pubblico. Nella casa del GF Vip non è riuscita a legare troppo con i coinquilini, e alcuni screzi con dei personaggi famosi l’hanno penalizzata. Ancora oggi gli strascichi delle polemiche che ha scatenato suscitano delle polemiche nei suoi confronti. Con il pubblico pronto a puntare il dito contro di lei, che in fondo non si comporta in modo diverso dagli altri personaggi pubblici. Che per ottenere successo spesso fanno leva sulle loro qualità fisiche. Il litigio con Salvo del Grande Fratello è ancora vivo nella mente dei follower. E così, tra i tanti complimenti che le arrivano dal web, ci sono anche le critiche. Ma Elisa De Panicis va avanti per la sua strada. Anche nell’ultimo post che ha pubblicato ha scatenato i follower con due foto bollenti che hanno messo in risalto la sua bellezza e sensualità, oltre che le sue curve da capogiro. La camicetta sbottonata e le curve in evidenza non sono passate inosservate. Come detto qualche critica non è mancata. “Papà non ti vede adesso?” le ha scritto qualcuno. Ovviamente per lei la maggioranza dei commenti sono stati positivi. A conferma della grande popolarità che ha potuto raggiungere in questi mesi soprattutto su Instagram, dove ci sono oltre un milione di follower che la seguono.