Alessia Marcuzzi ha postato su Instagram un video realizzato dalla trasmissione “Verissimo” che ha emozionato lei e tutti i suoi fan

Una bella emozione per la conduttrice è arrivata dall’ospitata a Verissimo. Nel programma di Silvia Toffanin ha ripercorso la sua vita. Ma ha anche risposto a tante domande, alcune anche scottanti che hanno infiammato il gossip. Il volto noto della nostra televisione, oggi alla conduzione di Temptation Island, è sposata con Paolo Calabresi Marconi. Un rapporto che sembra andare avanti senza intoppi. Anche se le tante voci di gossip sul suo conto hanno creato qualche imbarazzo nella coppia. Ma nessuna crisi a differenza di quanto di ipotizzava. L’argomento scottante riguarda la fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Rottura che qualche giornale ha attribuito a dei tradimenti del ballerino napoletano. Con delle voci che parlavano di un flirt proprio con la conduttrice. Che da Silvia Toffanin ha smentito, anche se un silenzio quasi imbarazzante quando si è toccato il tema c’è stato. Ma una volta per tutte si è cercato di mettere la parola fine ad un gossip che ha spazientito anche lei. Che di solito non perde la calma nel lavoro ed anche nella vita privata.

“Un regalo bellissimo. A volte ci si dimentica dei momenti belli della vita”

Alessia Marcuzzi si è commossa nel video della sua vita che ha realizzato per lei la trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin. Immagini che l’hanno colpita sia in trasmissione, ma anche quando le ha condivise sulla sua pagina di Instagram. Dal momento della pubblicazione si sono scatenati tantissimi follower con una pioggia di like e commenti per lei. Un emozione che ha colpito tutti i suoi ammiratori, che so sono commossi insieme alla conduttrice. “Mi commuovo un po’❤️ Grazie Silvia e @verissimo. Mi avete fatto un regalo bellissimo. A volte ci si dimentica di tanti momenti belli della propria vita perche’ si tende a tenere le cose sul telefonino e non si usano piu’ gli album fotografici. Io poi, non sono una che mette mai da parte le registrazioni delle cose che ho fatto in tv…sono un disastro”. Questa la prima parte del messaggio della Marcuzzi. Come detto l’emozione è stata forte non solo per la conduttrice ma anche per tutti i suoi follower che hanno scritto tanti commenti al post che ha raggiunto per l’ennesima volta numeri importanti per lei. Che ci ha abituati ad avere un successo importante anche su Instagram. Dove riesce sempre ad avere un seguito importante. Senza dubbio possiamo dire che rimane una delle conduttrici più amate dagli italiani. Per rendersene conto basta dare uno sguardo non solo al video, ma anche agli altri post che di recente ha pubblicato sulla sua pagina Instagram.