Mara Venier e la cena romantica: “Ballo per lui, ma non mi fila proprio”

Mara Venier organizza una cena romantica, con tanto di balletto e luci soffuse, per il marito Nicola Carraro che ha una reazione inaspettata

La conduttrice ha da qualche giorno festeggiato l’anniversario di matrimonio con il suo marito Nicola Carraro. Su Instagram ha postato una foto con un lungo commento, una dedica all’uomo ed al compagno che con lei ha trascorso ben venti anni. “Buon anniversario amore mio❤️chi l’avrebbe detto???…dopo 20 anni (ci siamo conosciuti il 19 settembre del 2000)siamo ancora qua più uniti che mai …con le nostre famiglie i tuoi figli..i miei figli…i nostri meravigliosi nipoti …insomma la “vera botta di culo”..😂😂😂😂😂😂e averti incontrato”. Ma i festeggiamenti per la coppia evidentemente sono andati oltre il 19 settembre. Nelle scorse ore infatti la conduttrice veneziana ha voluto mostrare ai suoi follower la cenetta che ha organizzato al marito. In un atmosfera romantica, con luci soffuse e musica di sottofondo di John Lee Hooker, Zia Mara ha improvvisato un balletto sensuale dedicato al marito. Il tutto viene condiviso su Instagram con tante stories che i follower possono guardare.

Dalle varie stories pubblicate da Mara Venier si nota che lei è molto felice, in giro per la casa ad inquadrare la tavola apparecchiata ed il marito Nicola Carraro che rimane seduto sul divano. Ma che sorride divertito alla performance della moglie. Che all’inizio rimane un po’ delusa: “Ballo per mio marito, ma lui non mi fila proprio”. Con una smorfia scherzosa finge di essersi offesa dal comportamento del marito. Ma poi continua nel suo giro per la casa ballando e mostrando i particolari della cena romantica. “Adoro questa canzone” dice poi in riferimento ad un pezzo di John Lee Hooker. Ad un certo punto anche Nicola Carraro si lascia andare ed offre uno spunto di ballo con la moglie che lo riprende divertita. I due mostrano un grande affiatamento ed un legame forte. E lo i nota anche da questi piccoli dettagli che zia Mara ha mostrato in queste stories Instagram. Ovviamente i fan sono molto felici per la sua situazione sentimentale e per una ritrovata forma fisica.