La super seguita Barbara D’Urso ha pubblicato, sul suo profilo social di Instagram una fotografia in compagnia di Can Yaman. Tutte le info!

La bellissima e super amata dal pubblico, Barbara D’urso ha postato una fotografia sul suo profilo social che ha lasciato tutti senza parole.

Vediamo insieme cosa è successo.

Barbara D’Urso e Can Yaman insieme: lei pubblica la foto su Instagram!

Lei è una delle donne maggiormente seguite del panorama televisivo, ed intrattiene il pubblico tutti i pomeriggi con il programma Pomeriggio Cinque, stiamo parlando ovviamente di Barbara D’urso.

Nel suo programma è possibile passare da argomenti di gossip, all’attualità ma sempre con un sorriso ed in modo molto garbato.

Ma nelle ultime ore, la super Barbara D’urso, ha pubblicato una fotografia che ha lasciato tutti senza parole, perché in compagnia del bellissimo e super seguito Can Yaman.

Per chi non lo conoscesse, Can Yaman è il bellissimo e bravissimo attore della soap opera Day Dreamer che questa estate ha conquistato un vastissimo pubblico.

Tanto che era in programmazione solamente per il periodo estivo, ma la soap è ancora in programmazione.

Tornando alla fotografia che ha pubblicato Barbara D’Urso, dove possiamo vederli seduti uno vicino all’altro e lei ha una sorta di aria sognante.

Ma la fotografia, non è di adesso, ma risale a quando è stato ospite da lei, nel programma Non è la D’Urso.

Forse è una sorta di messaggio, che a breve potremmo nuovamente vedere il bellissimo attore di origine turca nel suo programma, dato che al momento è molto conteso anche da Maria De Filippi.

E voi avete seguito la soap che vede come protagonista Can Yaman? Vi piace come ragazzo e attore?