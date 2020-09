Vediamo insieme la reazione che ha avuto Benedetta Rossi, quando il marito è stato male nelle scorse ore, ed ha pubblicato tutto su Instagram!

Lei è una delle food blogger più apprezzate d’Italia in questi ultimi anni, stiamo parlando di Benedetta Rossi.

Vediamo cosa è successo al marito e come ha reagito lei, spiazzando tutti.

Benedetta Rossi: il marito sta male e soffre la sua reazione sorprende tutti!

Il suo programma in televisione, Fatto in casa per voi, è super seguito e le sue nuove puntate sono davvero un grande successo di pubblico.

LEGGI ANCHE —-> ELETTRA LAMBORGHINI TRISTISSIMA: “E’ STATA LA NOSTRA ULTIMA CENA INSIEME”

Anche i suoi libri sono molto venduti, tanto che a breve dovrebbe uscire il suo quinto libro dove si saranno sempre le ricetta ma anche qualche consiglio in più.

Nelle ultime settimane, poi, Benedetta ed il marito Marco, hanno prima perso il loro amato cane Nuvola, dopo ben 17 anni che faceva parte della loro famiglia.

Ma dopo poche settimane, per una serie di eventi e casualità, hanno adottato un nuovo cucciolo, che si chiama Cloud, ovvero nuvola in inglese, un vero e proprio segno del destino.

LEGGI ANCHE —-> AMICI DI MARIA DE FILIPPI, NELLA NUOVA EDIZIONE UNA NOTA CANTANTE AL BANCO DEI PROF

In queste ultime ore, Benedetta Rossi, però ha pubblicato alcuni brevi video sulle storie di Instagram, dove si vede che il marito Marco sta male.

Soffre infatti, come lei stessa ha dichiarato di otite, e come la maggior parte degli uomini non regge molto la sensazione di dolore.

E lei ci scherza su, anche se il volto di Marco è soffrente, ma ad abbassare i toni e a rendere tutti più felici ed allegri, arriva Cloud.

Quindi un cane davvero molto simpatico e divertente che si stà facendo, sempre di più breccia nel cuore, di Benedetta e Marco.

Ed i vostri mariti come si comportano quando stanno male? Sono simili a Marco oppure no?