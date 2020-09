Kim Kardashian ancora irresistibile nell’ultimo post pubblicato su Instagram che ottiene un numero clamoroso di like e di commenti

Non è la prima volta che accade che sulla sua pagina Instagram i follower perdano la testa per lei. Che negli anni ha rappresentato il sogno per milioni di follower. La crisi con il marito Kanye West ancora non ha trovato una soluzione, e lei prova a rilassarsi con il suo lavoro. Esponendo però in pubblico le sue curve bollenti che lasciano i suoi ammiratori senza parole. Non c’è bisogno certo di presentazioni per lei che è da anni un personaggio pubblico molto apprezzato ed amato. Con le sue apparizioni in televisione ma anche sul web che vengono apprezzate da milioni di follower e spettatori. Che stravedono per lei anche per la sua presenza costante. Il lavoro la sta distraendo da una situazione familiare abbastanza complicata. Esponente principale di una delle famiglie più ricche ed influenti d’America, la sua relazione familiare sta vivendo forse il periodo più critico. Ma come detto la diretta interessata cerca di distrarsi grazie alla sua attività lavorativa che le permette anche di farsi apprezzare dal pubblico. Così è stato per l’ultimo post che ha pubblicato. E che ha riscosso un successo clamoroso. Non è di certo una novità che Kim Kardashian riesce a catalizzare l’attenzione su di se. Nel post che abbiamo pubblicato sotto è emersa tutta la sua bellezza e sensualità. Con un bikini e la sua lunghissima treccia che si è andata a posare proprio sul suo lato b che fa impazzire il web. Un nuovo look che è piaciuto ai suoi follower che si sono complimentati con lei. Che riesce a stupire anche con questi cambi di aspetto che la rendono ancora più attraente e desiderata. Insomma, si tratta dell’ennesimo scatto che non lascia indifferenti. Giudicate voi la bellezza di una delle donne tra le più famose al mondo.