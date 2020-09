Raffaella Fico è davvero irresistibile nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram: la showgirl mostra un particolare bollente

La showgirl ha fatto impazzire i suoi follower con uno scatto che ha messo il risalto un particolare fisico bollente. Non è la prima volta che accade che l’ex di Mario Balotelli riesce a catalizzare l’attenzione su di sé. Con un fisico come il suo e una bellezza fuori dal normale è facile ottenere dei risultati del genere. Attivissima su Instagram, ha reso pubblica la sua relazione con l’imprenditore toscano Giulio Frattini che sembra davvero innamoratissimo di lei. I due fanno coppia fissa da qualche mese e non si sbilanciano, ma il loro amore sembra forte e di buone speranze. La notizia della ritrovata felicità sentimentale per la showgirl è stata una bella notizia per i suoi fan. Che finalmente possono gioire per lei che ha avuto un rapporto davvero travagliato con Mario Balotelli. L’estate della bellezza napoletana è stata ricca di successi su Instagram. Tantissimi i suoi post che hanno fatto innamorare i suoi ammiratori, che dai tempi del suo debutto televisivo stravedono per lei. Mamma della piccola Pia, ha mantenuto nel corso degli anni la sua bellezza e la freschezza fisica. Con le sue curve che spesso mette in primo piano e che fanno il giro del web. Nell’ultimo post pubblicato Raffaella Fico ha ottenuto un successo straordinario. Ma per lei è stato molto facile, in quanto ha messo in evidenza il suo lato b in uno scatto in bianco e nero che ha esaltato le sue forme. Il risultato è stato davvero straordinario. Numeri pazzeschi per lei che continua a far sognare i suoi follower. Che l’apprezzano e ammirano per il suo essere una bellissima donna, ma anche una mamma premurosa e piena di attenzioni per la figlia. Una donna che ha fatto perdere la testa non solo a Giulio, ma anche a migliaia di suoi follower. Lo scatto pubblicato sotto non lascia troppo spazio all’immaginazione.