Francesca Cipriani slaccia il bikini, i follower: “Così ci fai morire”

Francesca Cipriani posta una foto su Instagram dove tenta di slacciare un pezzo del suo bikini: i follower si scatenano per lei

La showgirl è un personaggio molto amato dal pubblico. Infatti sia le sue apparizioni televisive che quelle suo social sono gradite, soprattutto dalla popolazione maschile che ne apprezza le doti fisiche. Curve bollenti ed abbondanti come le sue non passano di certo inosservate. Per tutto il periodo estivo non sono mancati gli scatti senza veli che hanno acceso il web. Con migliaia di suoi fan che non hanno resistito alla tentazione di esprimere il loro gradimento per uno dei personaggi femminili più cliccati dalla rete. I suoi post fanno spesso il giro del web, ma non mancano per lei le polemiche e le accuse. Infatti tanti personaggi, anche dello spettacolo, non gradiscono i suoi comportamenti. Anche le sue apparizioni televisive ed il look sono giudicati eccessivi. E non adatti ai programmi per tutti dove appare. Presenza quasi fissa nei salotti di Barbara D’Urso, tante sono state le discussioni che hanno riguardato la sua personalità. Ma alla fine la showgirl punta dritto per la sua strada. Non curandosi di quello che qualcuno le dice. Non pensando di mettere il suo corpo in pasto ai fan. Modi di pensare che non hanno trovato mai un punto d’incontro con i suoi accusatori.

Nell’ultimo post ha stuzzicato i suoi follower con un gesto provocatorio

Francesca Cipriani ha stupito i follower di Instagram con una foto in bikini che ha messo ancora una volta in evidenza il suo aspetto fisico. Soprattutto le sue curve bollenti non sono passate inosservate. Non è la prima volta che accade che la showgirl ottiene un risultato così perentorio nel gradimento dei follower. Che spesso si dicono pazzi di lei nei commenti ai post che pubblica. La sua pagina conta oltre un milione di seguaci, e già questo può apparire come un indice della sua popolarità sui socia. Su Instagram è un personaggio pubblico a tutti gli effetti. E per lei è facile raggiungere certi numeri con un seguito del genere. Bella, ma anche ironica e provocante, nell’ultimo post ha fatto uno scherzo ai fan. In bikini, e con le sue forme in bella mostra, ha imitato il gesto di slacciare il pezzo di sotto del costume. Come si può notare dallo scatto che abbiamo riproposto sotto, l’effetto è stato pesante sui follower. Il post ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione ai fan, che si sono scatenati per l’ennesima volta per lei. Migliaia i like al post che inneggia al “sole di settembre”. Ma tantissimi sono stati anche i commenti degli ammiratori che hanno voluto esprimere il loro gradimento per la showgirl. Che ancora una volta è stata irresistibile. “Così ci fai morire” ha scritto qualcuno. Che ha messo in evidenza la carica sexy del post pubblicato.