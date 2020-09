Belen Rodriguez spegne 36 candeline. Ecco come è andata la festa

Festa intima a casa di Belen Rodriguez ieri per festeggiare il suo 36esimo compleanno. Presente alla festa, realizzata in una location segreta, anche la possibile nuova fiamma della modella argentina.

Festa intima a casa di Belen Rodriguez ieri. Mentre domenica 20 settembre, in tutto il Paese gli italiani erano a chiamati alle urne, a casa della bellissima modella argentina tirava tutt’altra aria. Infatti Belen ha voluto festeggiare tra famigliari e amici intimi il suo 36esimo compleanno, proprio ieri. E ha organizzato un pranzo con la famiglia e gli amici più stretti il compleanno, in un posto che non ci è dato sapere, ma sì sappiamo chi c’era alla festa esclusiva. Non potevano mancare i genitori Gustavo e Veronica, molto legati alla loro figlia, e al loro nipote Santiago, l’adorato figlio di Belén. Presenti anche il fratello Jeremias e la sorella Cecilia, accompagnati dai rispettivi partner. ‘Jere’ sembrava davvero innamorato di Deborah Togni, la giovane con cui sta insieme da questa estate. ‘Cechu’ invece si è fatta vedere con Ignazio Moser, e forse vorrà dire che avranno superato la terribile crisi che hanno affrontato negli ultimi tempi? Chissà, per i due piccioncini, speriamo proprio di sì!

Ma ovviamente oltre all’amata famiglia non sono mancati neanche gli amici. Il geniale imprenditore Mattia Ferrari, nel meglio dei suoi anni, che alle feste di Belen non manca mai. Soprattutto dopo che la relazione della modella con Stefano De Martino è andata a pezzi di nuovo, all’indomani del lockdown, Ferrari si vede sempre nei dintorni. Sarà una nuova fiamma della bellissima modella? E invece no, perché per chi non sa, De Martino è gay. Invece ecco chi potrebbe sì avere una tresca con Belen: il bravissimo hair stylist Antonino Spinalbese, che frequenta l’argentina da alcune settimane. E ovviamente neanche ieri è mancato. Potrebbe essere la nuova love story della sudamericana? Staremo a vedere. Chissà cosa le consiglierà su questo possibile amore l’inseparabile amica Patrizia Griffini, il suo vero angelo custode, e che neanche ieri è mancata.

E siccome la bellezza della modella non ha bisogno di artifici per esplodere agli occhi di chi la guarda, Belen ha scelto per festeggiare il suo 36esimo compleanno un abbigliamento totalmente casual: t-shirt bianca, jeans larghi, e scarpe da ginnastica. All’insegna della semplicità! Così ha trascorso un altro cumpleaños la modella, che si è divertita rischiando qua e là qualche passetto di danza, ed è stata sempre affettuosissima soprattutto con il fratello e amico Jere, che ha dato un immenso supporto alla sorella durante la crisi con De Martino.