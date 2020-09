Giulia Salemi ha pubblicato su Instagram un post che ha catturato l’attenzione di migliaia di follower pazzi di lei e delle sue curve

La modella ed influencer di origini iraniane è un personaggio molto apprezzato dal pubblico. Sia di quello televisivo che dai social il successo per lei è garantito. La partecipazione al Grande Fratello Vip l’ha lanciata tra i personaggi pubblici, ma la sua consacrazione sta arrivando proprio da Instagram. La pagina ufficiale dell’ex di Andrea Iannone ha infatti oltre un milione di seguaci che stravedono per lei e le sue curve bollenti. Per tutta l’estate è stata molto attiva sui social, postando tante foto che hanno messo in evidenza la sua estrema bellezza e sensualità. Follower che hanno sempre mostrato il loro gradimento per lei che è una bellissima ragazza. A 27 anni può definirsi a tutti gli effetti un personaggio pubblico, seguito da tanti fan che impazziscono per le sue doti fisiche. Che di certo non passano inosservate. Simpatica e preparata, gioca le sue armi al meglio riuscendo ad avere un successo clamoroso ad ogni post che pubblica. Numeri che sono tra l’altro anche troppo facili da raggiungere se si mettono da un lato i follower che possiede e dall’altro la sua bellezza. Insomma, basta per lei pubblicare uno scatto che fioccano piogge di like e di commenti a suo favore. Cosa che è anche capitata nell’ultimo post che ha pubblicato, con un body scuro che ha esaltato le sue forme. Fan che sono impazziti alla visione della foto, non trattenendosi nei commenti e con migliaia di like. Tanti anche i commenti ironici che hanno deriso tutte le altre donne a suo favore. Uno in particolare ha suscitato le risate dei follower: “Da questo momento non vedo più”. Il riferimento anche alla sua bellezza accecante nel post che abbiamo pubblicato sotto.