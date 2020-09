Elisabetta Gregoraci, fresca concorrente del Grande Fratello Vip, è stata duramente accusata da una sua collega del mondo dello spettacolo

La showgirl è stata duramente accusata da una sua ‘collega’ che non ha avuto delle belle parole nei suoi confronti. Si fa riferimento all’anno 2012, quando la ex moglie di Flavio Briatore cominciò la sua avventura a Made in Sud. Il programma che le ha permesso di spiccare il volo nel ruolo di conduttrice e showgirl. Ma anche di personaggio pubblico amato e seguiti da migliaia di fan. La grave accusa arriva da un altro personaggio famoso. Una collega col dente avvelenato nei suoi confronti. Si tratta di Francesca Cipriani. In un intervista a Rtl 102.5, nel programma Via Radio, la Pupa non ha avuto parole affettuose nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip. Partendo, nella chiacchierata, proprio dal programma di Alfonso Signorini la Cipriani ha fatto una confessione. Si tratta proprio del 2012. Lei doveva condurre il programma Made in Sud. A suo dire era tutto fatto, bisognava solo firmare il contratto. Ma con la produzione e l’organizzazione era tutto pronto. Ma all’ultimo momento la Pupa è stata esclusa dalla conduzione, senza un valido motivo. Poi al suo posto fu presa l’ex di Briatore. Che poi negli anni è stata riconfermata, anche come guest star. La Cipriani ha confessato di esserci rimasta molto male. Soprattutto perché quella per lei era una grande opportunità sfumata. Ma sappiamo bene che poi la carriera della Cipriani è stata altrettanto importante, e che quella per lei non è stata una perdita eccessiva. Resta comunque il rammarico per quello che per lei è stato un comportamento scorretto di Elisabetta Gregoraci nei suoi confronti. Da chiarire sicuramente le dinamiche dell’accaduto. E se veramente ci siano delle responsabilità di Elisabetta. Ma quello che i follower si chiedono è perché l’accusa arriva solo adesso a distanza di tanti anni? E poi ancora affermano che non è corretto lanciare delle accuse ad una persona quando non può rispondere, essendo impegnata nella casa del Grande Fratello Vip. E voi, cosa ne pensate? Chi ha ragione tra le sue showgirl?