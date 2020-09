Lapo è stato colto dai fotografi in compagnia di Joana Lemos, la 47enne di origini portoghesi ex campionessa di rally. “Ora è diverso: sono felice e innamorato”, dice il rampollo di casa Agnelli.

Fa sempre parlare sé il rampollo di casa Agnelli. Questa volta Lapo Elkann è stato colto in flagrante dalla rivista Chi in compagnia della nuova fiamma in Liguria. È Joana Lemos la fortunata donna, ex pilota di rally portoghese. E la storia sembra stia prendendo una piega davvero sorprendente. I due innamorati non si nascondono e non fanno nulla per tenere segreta la loro storia, neanche davanti ai paparazzi, e a Portofino, dove sono stati immortalati insieme, con le mascherine sul viso in una passeggiata che si può definire più che romantica. Sarebbe la premessa di un impegno più serio? Con Lapo non si sa mai, ma potrebbe essere la volta buona che l’erede Agnelli, che ha alle spalle un passato pieno di complicazioni, si metta la testa a posto. Infatti su Twitter, Lapo ha condiviso uno scatto con la sua diva, e una dedica piena di promesse:

Joana è la miglior donna che posso avere accanto e la amo come non ho mai amato nessuna. Mi aiuta e mi appoggia sempre! Non avrei mai potuto desiderare niente di meglio nella mia vita.

La foto lascia un po’ a desiderare. Forse pur di mostrare al mondo il suo nuovo amore con la bella portoghese, Lapo ha tralasciato i problemi minori di inquadratura. Che infatti non hanno ombreggiato la complicità che si legge nell’atteggiamento della coppia, e la bellezza della nuova compagna dell’imprenditore. Che tra l’altro è sicuramente molto diversa dalle sue ex supermodelle o influencer. Joana ha 47 anni, è una ex campionessa di rally, ed è stata sposata per 18 anni con Manuel Reymão Nogueir. Un matrimonio finito nel 2014 ma che ha lasciato due figli, Tomás e Martim. A sei anni dal divorzio, Joana potrebbe essere pronta a risposarsi con quello che sembra essere l’amore della sua vita? Almeno così dice la stampa estera. Lapo non lo nega: “sono felice e innamorato“, aveva confidato alla rivista Chi. C’è da aspettarsi un matrimonio in grande stile alla casa Agnelli?