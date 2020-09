Diletta Leotta pubblica una foto su Instagram in camicetta: la scollatura mostra le sue curve che fanno sognare i suoi follower

La conduttrice e giornalista ha ripreso il suo lavoro anche a DAZN, con la prima giornata di campionato che ha segnato per lei la ripartenza. La sua vera passione resta quella per il calcio. E con l’arrivo della prima giornata milioni di telespettatori hanno potuto ammirarla in tutta la sua bellezza tra i vari campi. Dopo la fine dell’estate, dove ha ‘dilettato’ tantissimi suoi follower su Instagram, aveva cominciato a Radio 105 i suoi interventi. Ma adesso che la serie A è ripresa il suo impegno rimane massimo. Già in grandissima forma, si è mostrata agli sportivi italiani al massimo della sua bellezza. Senza dubbio possiamo dire che lei rimane tra i personaggi pubblici più amati in assoluto. E che resta tra i primi posti nella classifica del gradimento maschile, anche sul web. Una conferma arriva dai post che pubblica, che ricevono come sempre un grandissimo numero di like e di commenti. Anche nell’ultimo post è apparsa irresistibile. Con i fan che sono rimasti a bocca aperta davanti alla sua bellezza ed al suo fascino. In camicetta bianca e jeans, e seduta sulla sedia da regista ha giocato con i follower. Ma li ha anche provocati. Il commento al post è stato “On set” ad indicare probabilmente qualcosa di importante per lei. Ennesimo spot o impegno cinematografico non è dato ancora sapere. In quanto Diletta Leotta non ha fornito alcuna spiegazione al post. Magari si tratta solo di un gioco. Sta di fatto che l’occhio dei follower è caduto sulla sua camicetta. Che ha mostrato una scollatura evidente che ha fatto intravedere le sue curve. Che tanto fanno impazzire i follower. Post che come sempre ha ricevuto un numero pazzesco di like e di commenti in pochi minuti. E che riproponiamo sotto direttamente dalla sua pagina Instagram.