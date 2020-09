Ecco cosa sta succedendo tra le sorelle Beatrice, Ludovica e Eleonora Valli

Ludovica Valli ha annunciato la sua gravidanza, ma il silenzio delle sorelle sui social non è piaciuto al popolo del web.

Che tra le sorelle Valli non scorra buon sangue è cosa nota fin dai tempi di Uomini e donne. A sedere sulle sedia rossa, come corteggiatrice, è stata dapprima Beatrice, allora 18enne e già con un figlio. La ragazza, corteggiatrice di Marco Fantini, ha poi costruito con lui una famiglia, tanto che oggi hanno insieme due figli e vivono sereni tra sfilate, passerelle e riflettori. Successivamente, fu Ludovica a fare ingresso negli studi, stavolta come tronista. “Voglio chiarire una volta per tutte che io e Ludovica non abbiamo mai litigato ma, a causa di scelte di vita diverse, non siamo molto unite”, disse allora Beatrice riferendosi a Ludovica. “Questo non significa che io non le voglia bene o che non la senta, anzi. Siamo tutte in buonissimi rapporti. Basta con questa storia”, aveva spiegato la prima. Eppure, l’idea che i rapporti siano più tesi che mai torna oggi con più insistenza di prima.

Ad alimentare le critiche, è stato l’annuncio via Instagram della gravidanza di Ludovica. Quest’ultima, infatti, ha rivelato di essere in attesa del suo Gianmaria, con cui condivide una love story ormai da mesi. I due, più uniti e affiatati che mai, sembrano felicissimi all’idea di avere una famiglia. “Oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre”, ha scritto Ludovica sotto ad un post con un bellissimo video in cui si mostra felice, sorridente, in riva al mare mentre tocca il suo piccolo pancino. “Ti aspettiamo anima mia”, prosegue la didascalia. E subito i commenti dei fan sono stati pieni di gioia. Nessuna parola è invece arrivato dalle sue sorelle, Beatrice ed Eleonora, che si sono limitate a lasciare un cuore in commento. La futura mamma ha poi risposto a chi sui social le ha chiesto il motivo del silenzio di Beatrice sul lieto evento. “Lei è così, non so che dirvi”, ha risposto Ludovica, senza aggiungere nulla sul rapporto con la sorella che appare però abbastanza distaccato.

Stessa identica domanda è arrivata dai fan sul comportamento di Eleonora. Ma, anche in quel caso, Ludo ha rimandato al mittente la questione. E quest’ultima, ha poi replicato: “Non darò più giustificazioni in merito a cose che non vi riguardano. Queste news e questi giri non mi interessano”, ha scritto. Eppure, rimane da capire perché Beatrice ed Eleonora, che sui social sono attivissime e per nulla avare di interazioni con fan, amici e conoscenti, non si siano spese per la sorella minore.