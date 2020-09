Beatrice Valli, quel meme su Nunzia De Girolamo le costa caro

Dopo il meme su Nunzia De Girolamo, Beatrice Valli ha raccontato di aver subito un furto a Venezia, dove si trovava per il Festival del cinema.

Caduta di stile per Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, oggi influencer, è finita nel mirino del web per via di un suo meme su Nunzia De Girolamo. La Valli ha pubblicato un collage in cui si vedeva se stessa e la De Girolamo vestite allo stesso modo. “Quando arrivi su Amazon”, scrive in didascalia sotto la sua foto. “E quando ti arriva a casa“, il commento a significare che l’abito in questione stesse meglio a lei che alla rivale. La scelta dell’ex corteggiatrice di condividere tra le sue storie Instagram l’ ironico post sul confronto di abiti e d’immagine con la ex deputata ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, presente come lei sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, non è affatto piaciuta. E infatti, gli utenti su Twitter hanno commentato con durezza il suo modo di competere con un’altra donna.

“Beatrice Valli questa cafonata poteva risparmiarsela. Sei fiera del tuo vestito? Va bene così. Invece no, dobbiamo essere donne stupide e ironizzare sopra un vestito di un’altra donna. Quando a dirla tutta, le sta anche bene”, ha scritto qualcuna. E ancora: “Dite alla stylist della Valli che non è professionale sminuire il lavoro di una collega, è lì per lavorare o per giudicare gli altri? Lasciamo sia il pubblico a giudicare e dire che oggettivamente sta meglio la De Girolamo”, scrive un’altra. Beatrice ha poi chiarito l’intenzionalità del suo gesto, scusandosi per l’incomprensione e per le ipotesi sbagliate al riguardo. Ma carta canta e il web non dimentica. E, come se non bastasse, Beatrice è stata insieme al suo compagno Marco Fantini vittima di un furto.

Beatrice ha condiviso sul suo profilo Instagram delle stories dove ha denunciato di essere stata derubata. Nella refurtiva sono finiti principalmente i vestiti della coppia, di un valore considerevole. “Sono venuti a rubare tutto ciò che avevamo”, ha spiegato la ragazza, spiegando che i delinquenti hanno distrutto tutto quello in cui si sono imbattuti per rubare gli outfit di entrambi.